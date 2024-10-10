Новости

В северных районах Псковской области прогнозируют торнадо

Сильные ливни, грозы и порывы ветра до 25 метров в секунду прогнозируют на территории Псковской области сегодня. 13 июля. Об этом Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

От Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» поступило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении: «Сегодня во второй половине дня и вечером по Псковской области при грозах местами ожидаются сильные ливни, в отдельных районах шквал порывы до 25 м/сек, по северу области есть вероятность развития смерчей(торнадо)».

Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности при возникновении торнадо: