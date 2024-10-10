Новости

ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,39 копейки, до 11,0211 рубля, доллара - на 2,19 копейки, до 78,2284 рубля, евро - вырос на 3,1 копейки, до 90,819 рубля, следует из данных Банка России.

После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи, пишет «Прайм».

С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.