Псковская преподавательница из детской музыкальной школы №4 удостоена почётного звания «Душа земли Псковской»

Глава города Борис Елкин в своём Telegram‑канале поздравил Ирину Полякову, преподавателя Детской музыкальной школы № 4, с присвоением почётного звания «Душа земли Псковской».

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

«Поздравляю Ирину Полякову, преподавателя Детской музыкальной школы № 4, с присвоением почётного звания „Душа земли Псковской“, — написал Борис Елкин. — Ирина Андреевна — педагог высшей квалификационной категории, посвятившая музыкальному образованию 45 лет. Её ученики не раз поднимались на пьедестал престижных состязаний — от Дельфийских игр до конкурса „Молодые дарования России“, а также отличились на конкурсах имени Гридина и Андреева».

Глава подчеркнул, что созданные Ириной Андреевной ансамбли «Концертина» и «Фан‑баян» давно стали неотъемлемой частью культурной жизни региона: их выступления украшают самые значимые городские и областные мероприятия.

Борис Елкин напомнил, что высокий профессионализм педагога ранее был отмечен званием «Заслуженный работник культуры РФ», а в 2024 году учитель вошла в число лауреатов Премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства.

«Такие педагоги формируют культурный облик Пскова, — подчеркнул глава города. — Желаю Ирине Андреевне крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых творческих побед!»