В Псковском районе разыскивают студента, скрывающегося от следствия после ДТП

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району возбудил уголовное дело в отношении жителя Пскова Сулаймона Омонова, студента одного из местных вузов. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время подозреваемый скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в розыск.

Правоохранительные органы просят граждан, располагающих информацией о местонахождении Сулаймона Омонова, незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05 или 102, 112.