Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности

В режим повышенной готовности перешли энергетики в Псковской области из-за сильного снега и шквалистого ветра. Для оперативного восстановления электроснабжения готовы к работе 89 аварийных бригад и 89 единиц техники. Об этом сообщили Россети Северо-Запад в своём Telegram-канале. 

В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов смогут обеспечить 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия на территории Псковской области сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

