Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности

В режим повышенной готовности перешли энергетики в Псковской области из-за сильного снега и шквалистого ветра. Для оперативного восстановления электроснабжения готовы к работе 89 аварийных бригад и 89 единиц техники. Об этом сообщили Россети Северо-Запад в своём Telegram-канале.

В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов смогут обеспечить 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт.

⠀

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия на территории Псковской области сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.