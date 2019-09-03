Недвижимость

Изменения Налогового кодекса коснуться тех владельцев квартир, которые пожелают продать свою жилплощадь в 2020 году

С 1 января 2020 года вступят в силу изменения во вторую часть Налогового Кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ, в соответствии с которыми минимальный срок владения жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до трех лет.

Напомним, в настоящее время такой срок действует в следующих случаях:

- при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника;

- в результате приватизации;

- в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.

«Но, расширение перечня применения минимального трехлетнего срока владения с 2020 года касается не всех случаев, - подчеркивает и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Например, если квартир две, и они куплены в одно время в 2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году налогоплательщик все равно должен подать декларацию и заплатить НДФЛ».

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то минимальный срок владения составит три года. Например, в декабре 2016 года куплена первая квартира, а в начале января 2020 года - вторая. В таком случае до начала апреля 2020 года первую квартиру можно продать без подачи декларации и уплаты НДФЛ.

Отметим, нововведения касаются не только квартир, но и земельных участков с жилыми домами и хозяйственными постройками. Условия освобождения от уплаты НДФЛ те же.