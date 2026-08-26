В СЗФО в 2,5 раза вырос спрос на ипотеку в Сбере для строительства домов

За январь-июль 2026 года жители Северо-Западного региона оформили почти в 2,5 раза больше ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чем годом ранее за этот же период, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере. Общая сумма кредитования выросла в два раза и составила 13 млрд рублей. На кредиты с государственной поддержкой приходится 92% финансирования.

За семь месяцев текущего года на долю петербуржцев пришлось 43% от всех ипотечных кредитов Сбербанка, выданных на цели ИЖС в СЗФО, в денежном выражении доля составила 51 процент. Также лидерами по оформлению такой ипотеки стали жители Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей. При этом наибольший рост спроса зафиксирован в Карелии — в 3,75 раза, а в Вологодской области — в 3,1 раза.

«На Петербург приходится больше половины всех вложений в ИЖС, при этом самый взрывной рост – в регионах Северо-Запада, и это показательный рыночный маркер. Собственный дом становится осознанным выбором современной семьи. Люди готовы вкладываться, чтобы обрести приватность и уровень жизни, недоступный в типовых высотках», - прокомментировал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Согласно данным исследования Домклик за июнь 2026 года, средний бюджет строительства частного дома в регионах СЗФО составляет 8 млн рублей при типичной площади 106 квадратных метров. Чаще всего возводят одноэтажные трёхкомнатные постройки. Ипотечный взнос на старте составляет 22–24% от стоимости, а при средней зарплате в регионе 145,1 тысячи рублей ежемесячный платёж по кредиту достигает 45–50 тысяч рублей.