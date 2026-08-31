Стало известно, как накопить денег на покупку дачи

Россияне могут сформировать капитал на покупку дачи с помощью разных накопительных инструментов, в том числе через программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили в Негосударственном пенсионном фонде «Будущее».

По словам специалистов, забрать сбережения без потерь и на любые цели можно будет через 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Чтобы сформировать капитал для приобретения избы или дачи, можно использовать разные накопительно-сберегательные инструменты, доступные практически при любом уровне дохода. Например, с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС) можно накопить сумму, вполне достаточную для покупки небольшого загородного дома», - сказали РИА Новости в фонде.

По словам экспертов, если начать копить в 20 лет и вносить всего по три тысячи рублей в месяц, за 15 лет можно сформировать около 2,4 миллиона рублей благодаря государственному софинансированию взносов, ежегодному налоговому вычету, который можно реинвестировать в программу, и инвестиционному доходу.

«Если сформированного капитала будет недостаточно, чтобы превратить его сразу в просторный загородный дом, то как минимум можно будет использовать средства для покупки земли, уютной дачи или в качестве первоначального взноса», - добавили в фонде.

Специалисты подсчитали, что при более высоких ежемесячных взносах сумма накоплений также вырастет. Так, при взносах по пять тысяч рублей в месяц за 15 лет можно накопить около 3,4 миллиона рублей, а при взносах по семь тысяч рублей - более 4,4 миллиона рублей.