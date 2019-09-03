Недвижимость

Не откладывая на завтра: почему дренаж и ливневку лучше всего монтировать именно сейчас

Два раза в год - осенью и весной - дачные и строительные форумы обязательно оживляются вопросом очередного незадачливого владельца «домика в деревне»: «В подвале по колено воды. Что делать? Ума не приложу».

Грунтовая, талая, дренажная, дождевая - скапливающаяся на участке вода доставляет немало забот и тревог, размывая фундамент, затапливая погреб, заболачивая почву и превращая ваш красивый ухоженный участок в непролазное болото каждое межсезонье. Если вы хотите избежать всех этих бед, с водой надо что-то делать. Что именно? Об этом нам рассказали специалисты группы компаний МИСАЛ, которые уже более 10 лет успешно решают эту проблему, помогая многим псковичам и жителям области.

Итак, как же справиться с грунтовыми водами? Способ первый, нерациональный: спросить у соседей или обсудить со знакомым, который «вроде бы что-то слышал». Вы узнаете массу историй о том, как боролся с подтоплениями дядя Вася в прошлом веке, а заодно ознакомитесь со всей его генеалогией до пятого колена.

Способ второй, опасный. Кто-нибудь из соседей обязательно вспомнит волшебное слово «дренаж» и найдет в старенькой записной книжке нужный телефончик. «Мастер на час», ознакомившись с вашим участком, сосредоточенно почешет в затылке, пропадет на пару дней со словами «я в магазин» и по возвращению протянет по вашему участку некую трубу, уходящую в никуда. Собственно, в том же направлении - в «никуда» - исчезнет потом и горе-мастер, и ваши деньги.

Способ третий, оптимальный. Обращаетесь к специалистам, которые не только оформят договор на услуги, разработают проект с учетом особенностей вашего участка, сделают работу в оговоренные сроки, но еще и разъяснят, что, зачем и каким образом делают. Так, как нам, например, все разъяснили в группе компаний «МИСАЛ».

Суть в следующем. Чтобы осушить участок, надо продумать обустройство дренажной и ливневой системы. Первая уведет воду из подвала и от фундамента, вторая распределит воду, которая стекает с крыши. В идеале, чтобы система правильно работала, нужно построить и дренаж, и ливневку. Пересекаться они не должны, но присутствие их обязательно - иначе воду вы не отведете. Конечно, оптимальный вариант - продумать и наладить работу дренажной системы до начала строительства, но на практике редко кто задумывается о проблеме водоотведения на этом этапе.

Существует три вида дренажных систем:

1. Открытая — выполняется на поверхности земли и служит для отвода осадочных вод.

2. Закрытая — водоотведение производится за счет дренажных труб и глубинных колодцев.

3. Комбинированная — сочетает элементы открытого и закрытого дренажа, используется на сложных участках.

По типу водоотведения дренажные системы бывают самотечными и принудительными. В самотечных системах вода уходит самостоятельно под действием естественного уклона. При отсутствии уклона для отведения влаги применяется насосное оборудование.

Ливневка или «ливневая канализация» - это сложная инженерная система, строительство и цель которой отвод дождевых стоков с крыши дома через специальные приспособления (водоприёмники, желоба, лотки, трубы). Ливневка и лотки с декоративными решетками по периметру - это неотъемлемый атрибут площадки или навеса для автомобиля, а так же вспомогательных сооружений на даче - баня, беседка с барбекю и открытая площадка с уложенной брусчаткой для игры на свежем воздухе.

Учитывая специфику почв в Псковской области (мы можем почти повсеместно «похвастаться» высоким уровнем залегания грунтовых вод), с необходимостью монтажа дренажной системы и ливневки сталкивается не то что каждый второй домовладелец - в принципе у нас сложно найти того, кто хотя бы раз да не грустил над урожаем, затопленным в подвале. Черняковицы, Ручеек, Надежда, Пчелка, приозерные районы - устанешь перечислять «территории риска». Даже если участок расположен не в низине, а на уклоне холма, вода все равно найдет дорогу к фундаменту и сделает свое «мокрое дело». Даже в городской черте, где, казалось бы, должна срабатывать система ливневой канализации, эта проблема остается очень острой. Жители Запсковья, регулярно после дождя пытающиеся пробраться через лужи в районе Троицкого моста, понимают, о чем идет речь.

Именно сейчас, пока еще не начались обильные дожди, стоит задуматься об обустройстве систем водоотведения. Полноценную дренажную систему можно смонтировать только в сухую погоду, напоминают опытные специалисты группы компаний «МИСАЛ». Все ведь знают, что асфальт не кладут в дождь - здесь та же логика: если с неба льет третий день, рабочие не смогут положить геотекстиль, не смогут должным образом выставить опалубку... В общем, это тот случай, когда откладывать на завтра действительно не стоит - звонить надо уже сейчас.

К тому же количество заказов на монтаж дренажных систем сейчас значительно возросло, так что стоит поторопиться, если вы хотите решить проблемы как можно быстрее. Срок выполнения заказа зависит от степени сложности и объема работ, но минимум времени, который потребуется мастерам, - один-два дня. За этот срок специалисты приедут на участок, выяснят причины и источник подтопления (зачастую это самый важный момент в обустройстве дренажа), составят индивидуальный проект по итогам изысканий и смонтируют все необходимые элементы системы водоотведения - каждой по отдельности (дренаж/ливневка) или в комплексе.

Стоимость работы колеблется от 350 за погонный метр в зависимости от сложности и специфики заказа. В сумму включен весь объем работ, включая разработку монтажной схемы и рекомендаций. Минимальный аванс - 20-25%, остальная сумма выплачивается по факту выполнения монтажа. При комплексном заказе и больших объемах предоставляются скидки. Кстати, по договоренности есть возможность предварительно ознакомиться с уже работающими проектами, выполненными специалистами «МИСАЛ», и оценить все в режиме реального времени.

Какие ошибки при монтаже систем водоотведения чаще всего допускают непрофессионалы? Во-первых, они не учитывают специфику участка и не выполняют проектные работы. Во-вторых, не замыкают контуры (при правильном строительстве дренажа система должна быть закольцована). В-третьих, неопытные строители монтируют системы, которые в дальнейшем не могут обслуживаться: через несколько лет такие системы начинают «заиливаться» и перестают полноценно работать. В-четвертых, горе-мастера неверно определяют источник подтопления - для того, чтобы не ошибиться, надо обладать определенным опытом и знаниями.

Стоит помнить также о том, что после обустройства систем водоотведения необходимо провести работы по разграничению территории, изменению рельефа и благоустройству участка. Квалифицированные специалисты ООО «МИСАЛ» предлагают свои услуги планировки участка и проведение любого объема работ в этом направлении.

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