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Идеальные решения для неидеальных псковских участков: планировка, дренаж, канализация

16.07.2019 14:30|ПсковКомментариев: 0

Кто не мечтает об идеальном участке? Чтобы был он и ровным, и сухим, и с полным набором инфраструктурных возможностей, и с удобным подъездом. В общем, чтобы купил его - и сразу к стройке приступать. В реальности найти такой участок - задача сложно выполнимая.

Мы покупаем то, что есть, и спешно начинаем застраивать, засаживать, окультуривать. И через пару лет понимаем, что где-то поторопились, где-то - не учли особенности ландшафта, где-то - просто недосмотрели. И вот уже укором глядит на нас неказистый домик, окруженный со всех сторон лужами после очередного неукротимого псковского дождя, - совсем не тот модный чистенький коттедж, который рисовался в мечтах.

А ведь избежать этой ситуации можно,сделав всего один звонок - в компанию «МИСАЛ». Именно здесь вам помогут соблюсти правильную последовательность строительства: сначала спланировать и благоустроить участок, затем - обустроить дренаж и после этого - наладить систему канализации.

«МИСАЛ» известен на профессиональном строительном рынке Псковской области уже более 10 лет. Тысячи частных клиентов, сотни организаций-заказчиков уже оценили качество услуг, предоставляемых компанией. Большое количество клиентов достигается выгодными условиями, низкой ценой и живым повседневным опытом специалистов компании. Короткие сроки монтажа, вывоз грунта с площадки, профессиональные мастера, свой автопарк спецтехники, собственное производство ЖБИ - это только часть преимуществ МИСАЛ. Кроме того, компания является официальным представителем септиков «Термит» и «ТОПАС», а также дилером предприятия «Новополоцкжелезобетон».

1. ПЛАНИРОВАНИЕ

«Большинство земельных участков после покупки требуют планировки или перепланировки, - подчеркивают в компании. - Проблем может быть множество: это и болотистая почва, и высокий уровень залегания грунтовых вод, и большие перепады рельефа, и слишком тонкий плодородный слой. Хорошо, если подобные минусы просто приведут к тому, что комары станут вашими лучшими друзьями. Но, как показывает опыт, эти проблемы приводят к необходимости обустройства более дорогого фундамента, к сырости в доме, к непригодности земли для выращивания элементарной картошки».

Конечно, вы можете просто купить грунт для отсыпки участка и выполнить работы по поднятию участка своими силами. Но, как показывает практика, самостоятельные попытки выровнять рельеф с поднятием высоты приводят – при внушительной затрате сил и финансов не удавалось устранить проблему, а в некоторых случаях получалось даже усугубить её. Из-за неграмотного проведения работ нарушался естественный дренаж с последующим подтоплением фундамента и снижением плодородности почвы.

Инженеры «МИСАЛа» проведут геодезические исследования и определят объём работ, подберут технологию с учётом уровня подъёма территории и ваших пожеланий, выберут сыпучий материал нужной фракции для предотвращения вымывания грунта и последующей просадки. Стоимость благоустройства участка площадью 10 соток обойдется в сумму от 25000 рублей. Но если вы уверены, что сможете справиться с задачей сами, то в компании готовы дать вам бесплатные консультации по всем необходимым материалам и схемам работ.

2. ДРЕНАЖ

После того, как вы продумали план своего участка и благоустроили его под свои цели, можно приступать к планированию дренажной системы. Этот этап не стоит недооценивать. Устройство осушительной системы для сбора воды необходимо в следующих случаях:

— участок не имеет уклона;

— грунтовые воды подходят близко к поверхности;

— участок находится в низине;

— на участке преобладают глинистые почвы;

— вода скапливается под фундаментом или в подвале дома.

Соответственно, если мы говорим о псковской специфике, дренаж необходим в подавляющем большинстве случаев. В состав дренажной системы входят: трубы определенного диаметра, колодцы, водосборники, ливневые канавы, насосы и пр. Состав дренажа для каждого участка подбирается индивидуально на основании гидрогеологических данных. «МИСАЛ» выполняет дренаж участков любой сложности. Услуги специалистов включают разработку проекта, монтаж и обслуживание системы. Повторимся: если вы уверены в собственных силах, в компанию стоит обратиться за бесплатной консультацией по выбору материалов и собственно за самими материалами, в частности, за ж/б кольцами.

3. КАНАЛИЗАЦИЯ

В качестве септика используются готовые решения или сливные накопители, собранные из железобетонных колец. «МИСАЛ» сотрудничает с ведущими производителями септиков, предлагая системы биологической очистки емкостью до 10 тыс. литров. Независимо от того, какой септик вы выбрали, монтаж канализация в частном доме осуществляется следующим образом:

- Составление проекта или изучение документации, предоставленной заказчиком.

- Подбор септика, канализационного оборудования, материалов.

- Копка котлована и траншей под трубы.

- Монтаж канализационной системы, подключение, проведение испытаний.

- Предоставление гарантии и консультация по эксплуатации.

Копка септиков выполняется экскаватором. При невозможности использования спецтехники котлован капается вручную. Работы ведутся в соответствии с проектом и нормативами СНиП.

4. ОПЛАТА

Семь раз отмерь - один отрежь. «МИСАЛ» поможет соблюсти этот принцип не только в процессе  строительных работ, но и на этапе оплаты. Обратившись в компанию, вы заключаете договор с организацией, к которому прилагается согласованная смета - таким образом, вы оставляете за собой полный контроль над всеми тратами и ходом работ.

Все предельно прозрачно не только для заказчика, но и для официальных ведомств. С этим договором вы можете смело обращаться в налоговую инспекцию: с недавних пор любой гражданин может оформить налоговый вычет 13% при строительстве жилого дома с правом регистрации в нем (Письмо Минфина России от 03.05.2017 N 03-04-05/27085). В договоре также прописаны все гарантийные обязательства компании, так что вы как потребитель защищены от любых неприятных проблем.

Согласитесь, звучит идеально - так же идеально будет выглядеть ваш участок и дом после знакомства со специалистами компании «МИСАЛ»!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «МИСАЛ»

https://vk.com/kolodecpskov

http://misalpskov.ru/

Септики: 607-647; +7 (921) 703 76-47

Кольца и колодцы: 607-800; +7 (921) 507 47-81

г.Псков, Ваулиногорское ш., д.31

Теги: #благоустройство #МИСАЛ #участок #канализация #дренаж
Источник: Псковская Лента Новостей
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