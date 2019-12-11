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Недвижимость

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

16.12.2019 08:35|ПсковКомментариев: 3

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.

Фото: ТАСС

Автор инициативы единоросс Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».

Обращение уже направлено вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко (есть в распоряжении «Известий»). В нем депутат отмечает, что в аварийном жилье вынужденно живут в основном малоимущие граждане, поэтому им следует предоставлять субсидии по ипотеке.

Документ предусматривает внесение первого ипотечного взноса и части ежемесячных платежей за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Таким образом ставка по кредиту в данном случае не превысит 3%. При этом у граждан после уплаты ежемесячного взноса должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса», - сказал Юрков.

Поддержать поправку готовы в «Справедливой России» и ЛДПР. Положительно оценивают проект и в Минстрое. В КПРФ хотят сначала детально изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку.

Источник: Псковская Лента Новостей
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