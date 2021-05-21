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Спасение от жары: «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за самым необходимым этим летом

24.06.2021 10:59|ПсковКомментариев: 1

Вода и кондиционер - вот лучшие друзья псковича по нынешней погоде. Пока синоптики недоумевают и фиксируют очередные температурные рекорды, «Стройбаза на Алмазной» предлагает не откладывать в долгий ящик покупки, которые сейчас жизненно необходимы. Где вам предложат фильтры, благодаря которым воду можно будет пить прямо из-под крана, и куда отправляться за кондиционером, - читайте в нашем свежем обзоре.

МАГАЗИН «ИНСТАЛ»

🌎http://msm60.ru/magazin-salon-instal

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №15: отопление, канализация ☎(8112)79-36-99, 79-37-70).

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 31: водоснабжение, вентиляция ☎(8112)79-30-10).

Устанавливая водопровод с нуля или меняя старый, необходимо продумать расположение всех потребителей: унитаза, умывальника, стиральной машины. В обычной квартире сантехприборов количество варьируется от четырех до десятка. Опытные сантехники рекомендуют своим заказчикам устанавливать коллектор для воды. Это своеобразный распределитель, который является важным сантехническим элементом системы холодного и горячего водоснабжения, отопления.

Чудо-новинку от компании STOUT - регулирующие коллекторы для систем холодного/горячего водоснабжения и отопления - теперь можно приобрести в магазине «Инстал» на «Стройбазе на Алмазной». Их использование позволит выровнять предельные расходы по потребителям (водоразборным приборам), сводя до минимума их взаимное влияние друг на друга. Рукоятки коллекторов снабжены вкладышами, позволяющими маркировать подключаемые трубопроводы.

Каждый продукт, реализуемый под брендом STOUT — результат долгих инженерных расчетов и внедрения новых решений на производстве. Продуманная технология доставки и четкое разделение производства групп товаров по имеющимся заводским мощностям позволяют удерживать лояльные цены на потребительском рынке.

Еще одно полезное ноу-хау для системы водоснабжения вашего дома или квартиры - итальянские редукторы давления для воды FAR FA 2815. Их основная цель - сохранение постоянного давления в системе. Проще говоря, они стабилизируют напор воды. Такие колебания обычно происходят в ночное время или в выходные дни, когда потребление воды уменьшается. Разница давления ночью и днем может составлять 3-4 бар.

Поддержание постоянного давления в системе позволяет избежать утечек и/или неисправности кранов, посудомоечных машин, стиральных машин и т.д. Внутри редукционного клапана FAR FA 2815 находится картридж, который можно очистить или заменить.

За более подробной информацией обращайтесь к специалистам магазина «Инстал».

«АКВАФОР»

🌎http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

☎(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Вода – наше все! Эта жидкость требуется организму ежедневно. Особенно трудно без нее приходится в летнее время. Стоит иметь в виду, что каждый человек обладает своим весом, и каждый ведет свой образ жизни. Очевидно, чем больше масса тела, тем больше требуется воды для нормального функционирования организма. То же самое касается и образа жизни: чем он активнее, тем больше воды необходимо выпивать.

Но самое важное - какую воду вы будете пить. Бутилированная вода из супермаркета — это в большинстве случаев обычная вода из водопроводного крана, пропущенная через фильтр, а затем упакованная в пластик. Добросовестные производители бутилированной воды очищают воду при помощи промышленных обратноосмотических фильтров, которые на сегодняшний день обеспечивают наилучшее качество очистки воды.

У вас есть возможность получить воду точно такого же качества прямо у себя дома, купив бытовой обратноосмотический фильтр, например, компактный АКВАФОР DWM-101S Морион. Он обеспечит такое же высокое качество очитки воды, как и промышленная обратноосмотическая система, и при этом значительно сэкономит семейный бюджет и защитит природу, сократив количество используемого одноразового пластика.

Важна не только чистота воды, но и степень ее жесткости. Специалисты говорят, что при регулярном употреблении жесткой воды может снижаться всасываемость ценных веществ, замедляться переваривание еды, происходить застой солей в организме, который со временем приводит к развитию мочекаменной болезни. Чрезмерная жесткость негативно воздействует на кожный покров, вызывая его иссушение и ускорение процессов старения.

Жесткая вода не щадит и бытовые электроприборы. При нагревании жидкости в чайниках, стиральных машинах, утюгах или посудомойках она образует осадок, который сокращает период эксплуатации техники. Кроме того, жесткая вода оставляет некрасивые следы на посуде и мебели, снижает теплоотдачу радиаторов отопления, портит одежду.

Исправить ситуацию поможет умягчающая система очистки питьевой воды Трио Fe Н, которую сейчас в «Аквафоре» можно приобрести всего за 2990 рублей.

Эта система прекрасно подходит для воды с повышенным содержанием железа. Благодаря особенностям конструкции и оптимальному соотношению сорбентов он надежно удаляет коллоидное железо, активный хлор, нефтепродукты, фенол, свинец, кадмий и другие ионы тяжелых металлов.

Чистая вода = Здоровая семья

Обратите внимание! Количество акционного товара ограничено.

«ПСКОВВЕНТ»

🌎http://msm60.ru/ooo-pskovvent

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №20а, секция 84б

☎8-911-356-10-05, (8112) 60-18-22

В Пскове кондиционер сейчас не роскошь, а элементарное средство выживания. Впереди еще два летних месяца, а значит, самое время отправиться в «ПсковВент» за спасением от зноя и духоты!

Специалисты компании «ПсковВент» подскажут оптимальное решение по установке системы вентиляции, проведут полный комплекс проектных работ, поставку оборудования и материалов, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, а также сдачу объекта в эксплуатацию.

Кроме того, располагая собственным оборудованием, компания «ПсковВент» изготавливает круглые и прямоугольные воздуховоды, фасонные изделия и прочую продукцию из холоднокатаного оцинкованного листа. Воздуховоды из оцинкованной стали могут использоваться как в жилом, так и в промышленном домостроении, отличаются особой надежностью и безупречным качеством.

О скидках и акциях компании «ПсковВент» можно узнать у продавцов-консультантов.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбаза на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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