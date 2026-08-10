Фотофакт: Внутри псковского «Магеллана» разобрали все магазины

Демонтаж торгового комплекса «Магеллан» продолжается в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В связи с проведением работ до 2 сентября на Рижском проспекте действует ограничение движения — закрыта одна полоса. Мера принята для обеспечения безопасности и установки ограждений.

Вход на территорию объекта запрещён.

Арендаторы съехали, внутри торгового комплекса уже разобрали все магазины.

Напомним, в прошлом году администрация города Пскова приняла решение о прекращении договора с предпринимателями и сносе комплекса. Причиной стали нарушения требований безопасности: объект создавал риски с точки зрения правил дорожного движения и нарушал «треугольник видимости» для водителей.

После демонтажа участок планируется благоустроить — точные параметры дальнейшего использования территории будут определены позднее.