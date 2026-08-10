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Фотофакт: Внутри псковского «Магеллана» разобрали все магазины

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Демонтаж торгового комплекса «Магеллан» продолжается в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В связи с проведением работ до 2 сентября на Рижском проспекте действует ограничение движения — закрыта одна полоса. Мера принята для обеспечения безопасности и установки ограждений. 

Вход на территорию объекта запрещён. 

Арендаторы съехали, внутри торгового комплекса уже разобрали все магазины. 

 

Напомним, в прошлом году администрация города Пскова приняла решение о прекращении договора с предпринимателями и сносе комплекса. Причиной стали нарушения требований безопасности: объект создавал риски с точки зрения правил дорожного движения и нарушал «треугольник видимости» для водителей.

После демонтажа участок планируется благоустроить — точные параметры дальнейшего использования территории будут определены позднее. 

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