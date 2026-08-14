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Ипотечные заемщики снижают кредитную нагрузку за счет рефинансирования

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Спрос на рефинансирование продолжает постепенно расти, сообщает ВТБ. По прогнозам банка, по мере смягчения денежно-кредитной политики в стране запрос на рефинансирование и его экономическая целесообразность будут повышаться.

Заемщики, которые брали ранее ипотеку по высокой рыночной ставке, могут обратиться в свой банк для снижения процента по платежам по мере снижения ключевой ставки ЦБ. Это снижает долговую нагрузку и делает размер платежа более комфортным без изменения других условий.

«Рефинансирование рыночной ипотеки постепенно набирает актуальность. Для многих заемщиков это возможность пересмотреть свои кредитные обязательства и снизить текущую нагрузку. Пока доля рефинансирования остается незначительной, но в случае дальнейшего снижения ключевой ставки интерес к этому инструменту будет возрастать», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным пресс-службы ВТБ, за семь месяцев года банк оформил нарастил объем рефинансирования рыночной ипотеки до 5,3 млрд рублей при среднемесячном темпе роста в 37%. Пока этот сегмент занимает не более 10% в общей структуре выдач.

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