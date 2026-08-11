 
Недвижимость

«Псковжилстрой» снизил цены на квартиры в ЖК «Стилус»

1

Застройщик «Псковжилстрой» снизил цены на квартиры в готовящемся к заселению доме ЖК «Стилус», расположенном по адресу: улица Дмитрия Яковлева, 2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: «Псковжилстрой»

Компания завершила основные строительные работы и приступила к благоустройству придомовой территории. По словам представителей застройщика, дом находится на финишной прямой.

«Мы снизили цены на квартиры в готовящемся к заселению доме», — заявили они.

Покупатели получат ключи от квартир без долгого ожидания сдачи объекта, уточнил застройщик.

В «Псковжилстрое» также пояснили: «Это тот самый случай, когда не нужно ждать, наблюдая за строительством. Дом уже на финишной прямой — совсем скоро можно будет получить ключи и начать новую главу своей жизни в собственной квартире».

Организация обозначила преимущества проекта: готовый дом, современный жилой комплекс, привлекательная цена и отсутствие длительного периода ожидания.

Офис продаж находится по адресу: улица Карла Маркса, д.42а. Получить дополнительную информацию или записаться на консультацию можно по телефону: 8-8112-201-222.

Реклама: АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой». Erid: 2SDnjewbc6o

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026