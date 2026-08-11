«Псковжилстрой» снизил цены на квартиры в ЖК «Стилус»

Застройщик «Псковжилстрой» снизил цены на квартиры в готовящемся к заселению доме ЖК «Стилус», расположенном по адресу: улица Дмитрия Яковлева, 2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: «Псковжилстрой»

Компания завершила основные строительные работы и приступила к благоустройству придомовой территории. По словам представителей застройщика, дом находится на финишной прямой.

«Мы снизили цены на квартиры в готовящемся к заселению доме», — заявили они.

Покупатели получат ключи от квартир без долгого ожидания сдачи объекта, уточнил застройщик.

В «Псковжилстрое» также пояснили: «Это тот самый случай, когда не нужно ждать, наблюдая за строительством. Дом уже на финишной прямой — совсем скоро можно будет получить ключи и начать новую главу своей жизни в собственной квартире».

Организация обозначила преимущества проекта: готовый дом, современный жилой комплекс, привлекательная цена и отсутствие длительного периода ожидания.

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