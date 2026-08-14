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«ЛУГ-девелопмент» открыл стойку консультаций «Магазина квартир» в ТЦ «Максимус»

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Офис продаж «Магазин квартир» ведущего застройщика Псковской области «ЛУГ-девелопмент» открыл новую точку консультаций в торговом центре «Максимус». Теперь получить ответы на вопросы о покупке жилья можно прямо по пути за покупками, сообщили в группе компаний. 

Фото здесь и далее: «ЛУГ-девелопмент»

Новая стойка ориентирована на тех, кто только задумывается о приобретении собственного жилья или хочет просчитать варианты. Здесь можно узнать актуальные цены на квартиры в новостройках Пскова и действующих предложениях, проконсультироваться по ипотеке и рассчитать примерный ежемесячный платеж. На месте также объяснят, как работает рассрочка 0% от застройщика, и проконсультируют по условиям программы «Меняем старые квартиры на новые».

Как подчеркнули в компании, для консультации не обязательно уже быть готовым к покупке или выбирать конкретную квартиру. Менеджеры помогут разобраться в любых вопросах, касающихся жилья от застройщика.

Если в момент визита консультанта не окажется на месте, всю информацию можно получить в офисе «Магазин квартир» или по телефону: 8(8112)591-090.

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