Дом конца XIX века снесли на улице Некрасова в Пскове

Дом конца XIX века снесли на улице Некрасова, 12 в Пскове. Об этом сообщили в группе «Старый Псковъ» в соцсети «ВКонтакте». Судя по паспорту объекта, расположенному на площадке, теперь на этом месте планируют построить апарт-отель.

Фото здесь и далее: «Старый Псковъ» / «ВКонтакте»

С конца XIX века на нынешней улице Некрасова стоял двухэтажный доходный дом с большой историей. В нем арендовали квартиры семья писательницы Маргариты Ямщиковой (псевдоним Ал. Алтаев) и семья архитектора Федора Нестурха, украсившего Псков прекрасными зданиями. А первой известной владелицей дома была сестра псковского губернатора Николая Медема Антонина Капгер.

После революции дом был национализирован и продолжил быть жилым. «Но в начале XXI века он был заброшен, в последнее время сменил несколько владельцев, один из которых в 2022 году зачем-то лишил дом крыши и верхнего деревянного этажа, подписав дому смертный приговор. Без кровли дом стал интенсивно разрушаться», - отмечается в сообщении.

«Сегодня я увидел, что остатки дома просто снесли экскаватором до основания, видимо, для постройки нового здания по подобию снесенного. Но на паспорте объекта тип работ указан как "реконструкция", что выглядит забавно. Реконструкция подразумевает сохранение хотя бы части оригинальных стен или фундамента. А к работам подобного типа больше подойдет термин "воссоздание"», - резюмировал автор снимков.