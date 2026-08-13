 
Недвижимость

Дом конца XIX века снесли на улице Некрасова в Пскове

0

Дом конца XIX века снесли на улице Некрасова, 12 в Пскове. Об этом сообщили в группе «Старый Псковъ» в соцсети «ВКонтакте». Судя по паспорту объекта, расположенному на площадке, теперь на этом месте планируют построить апарт-отель. 

Фото здесь и далее: «Старый Псковъ» / «ВКонтакте» 

С конца XIX века на нынешней улице Некрасова стоял двухэтажный доходный дом с большой историей. В нем арендовали квартиры семья писательницы Маргариты Ямщиковой (псевдоним Ал. Алтаев) и семья архитектора Федора Нестурха, украсившего Псков прекрасными зданиями. А первой известной владелицей дома была сестра псковского губернатора Николая Медема Антонина Капгер.

После революции дом был национализирован и продолжил быть жилым. «Но в начале XXI века он был заброшен, в последнее время сменил несколько владельцев, один из которых в 2022 году зачем-то лишил дом крыши и верхнего деревянного этажа, подписав дому смертный приговор. Без кровли дом стал интенсивно разрушаться», - отмечается в сообщении.

«Сегодня я увидел, что остатки дома просто снесли экскаватором до основания, видимо, для постройки нового здания по подобию снесенного. Но на паспорте объекта тип работ указан как "реконструкция", что выглядит забавно. Реконструкция подразумевает сохранение хотя бы части оригинальных стен или фундамента. А к работам подобного типа больше подойдет термин "воссоздание"», - резюмировал автор снимков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026