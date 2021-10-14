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Порядок получения вычета на покупку квартиры разъяснили налоговики псковскому пенсионеру

21.10.2021 09:47|ПсковКомментариев: 1

Порядок получения имущественного вычета на покупку квартиры разъяснила псковичу на личном приеме главный налоговик региона Анна Кутузова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Проблема состояла в том, что гражданин является работающим пенсионером, отметили в управлении.

Налоговик Анна Кутузова пояснила мужчине, что такое право он имеет, так как трудоустройство его оформлено официально. Она также добавила, что при определении размера налоговой базы по доходам, облагаемым по ставке 13% налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных расходов, в частности, на приобретение квартиры. Налоговый вычет предоставляется в сумме не более 2 млн рублей.

«Кроме того, вы имеете право на получение имущественного налогового вычета не только в размере фактически произведенных расходов, но и в сумме (не превышающей 3 млн рублей) произведенных расходов на погашение процентов по целевым займам», - добавила Анна Кутузова.

Она также уведомила налогоплательщика о том, какие документы ему потребуются для оформления имущественного налогового вычета за приобретенную квартиру.

Помощь при заполнении декларации на право получения вычета будет оказана обратившемуся в приемную президента жителю Пскова в межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области.

Теги: #налоги #Псковская область #квартира #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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