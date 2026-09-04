С подрядчика в Пскове требуют 760 тысяч рублей за некачественный ремонт фасада усадьбы Журавлевых 

Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск ООО «ПрофТрейдИнвест» к подрядчику ООО «Строй-Ка» о взыскании более 760 тысяч рублей за некачественно выполненные фасадные работы в доме №34 по улице Свердлова в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

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Между сторонами заключен договор на проведение фасадных работ. Как указывает истец, работы подрядчиком выполнены не в полном объеме, а также ненадлежащего качества.

Ответчик же указывает на отсутствие со своей стороны неосновательного обогащения ввиду неотработанного аванса, поскольку весь комплекс работ выполнен и предъявлен к сдаче.

Сторонами по делу заявлены ходатайства о проведении судебной экспертизы.

В судебном заседании объявлен перерыв до 14 сентября.

Дом №34 по улице Свердлова в Пскове является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Журавлевых. Флигель жилой», около 1913 года.