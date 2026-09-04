Главный инженер «Псковжилстроя» о новых решениях в «Алексеевском парке»

Рынок недвижимости Пскова постепенно смещает фокус с простого возведения зданий на создание более продуманной жилой среды. Застройщик АО СЗ «Псковжилстрой», ранее реализовавший проекты «Стилус» и «Геометрия комфорта», строит новый жилой комплекс «Алексеевский парк» класса «комфорт плюс». В этом проекте предусмотрены планировки с мастер-спальнями и просторными кухнями-гостиными, а также ряд технических решений. Застройщик вынес общедомовые коммуникации в места общего доступа, внедрил системы контроля протечек и использовал многослойные фасадные решения с облицовочным кирпичом.

Псковская Лента Новостей побеседовала с главным инженером проекта Ириной Понедельник и выяснила, с какими инженерными вызовами столкнулась команда при проектировании, и как новые для Пскова технологии адаптируют к местному климату.

Изображения и рендеры представлены компанией «Псковжилстрой»

— Вы уже реализовали в Пскове проекты «Стилус» и «Геометрия комфорта». Чем с инженерной и технической точки зрения «Алексеевский парк» отличается от них? Почему было принято решение перейти именно в категорию Comfort+?

— Маркетинговая служба компании АО СЗ «Псковжилстрой» внимательно изучает настроения, возможности и желания псковичей при покупке квартир. А затем выдает задание в проектный отдел. В настоящее время покупатели пытаются найти баланс между функциональностью, качеством жизни и разумной ценой. И всё чаще спрос идет на улучшение качества жизни, на «красоту» и комфорт. Такой баланс мы пытаемся реализовать в наших проектах. В данном случае – это улучшенная планировка и эргономика и заранее продуманная отделка мест общего пользования.

В этом проекте мы стремились создать не просто комфортное жильё, а продуманную среду для современной семейной жизни. Поэтому особое внимание уделили планировкам: в квартирах от трёх комнат предусмотрены дополнительные санузлы, мастер-спальни, места для кладовых и гардеробных. Во всех квартирах есть кухни-гостиные площадью не менее 17 квадратных метров — пространство, которое становится центром семейной жизни.

При проектировании мы учитывали и повседневные потребности жителей. В местах общего пользования предусмотрены колясочные помещения, лапомойки для владельцев собак, отдельное помещение для уборочного инвентаря. Это небольшие, но важные решения, которые делают эксплуатацию дома действительно удобной.

Отдельная составляющая проекта — дизайн и безопасность. Для каждого дома наша дизайнерская служба разрабатывает индивидуальное оформление мест общего пользования. Проектом также предусмотрены системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, видеодомофонная связь и возможность организации консьерж-службы или охраны.

Для нас этот проект — это прежде всего баланс архитектуры, функциональности и комфорта. Мы старались предусмотреть не только то, как человек будет жить в своей квартире, но и то, каким будет его ежедневное окружение — от входа в подъезд до пространства, где семья проводит время вместе.

— Псковский рынок недвижимости имеет свою специфику: покупатель здесь консервативен, но при этом всё больше ценит надежность. Как вы, как главный инженер, оцениваете готовность псковичей к тем инженерным новшествам (умные счетчики, автоматическое перекрытие воды), которые вы закладываете в «Алексеевский парк»?

— Уже много лет в наших домах предусматриваются общедомовые приборы учёта потребления энергоресурсов с дистанционным считыванием показателей расходов, что облегчает работу ресурсоснабжающих организаций. И это уже давно является нормой.

А в век цифровизации потребности жителей в комфортном личном контроле и управлении своими расходами на ресурсы сильно меняются. Основываясь на таких потребностях, наша компания внедряет на стадии проектирования и строительства современные приборы учёта, что способствует адаптации жителей к современным возможностям, создает уверенность, что он покупает современное жильё, где в прошлое уходит прямой контакт с управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями.

В данном объекте мы решили ещё одну проблему общедомового имущества – вынесли все стояки водоснабжения, отопления, сети электроснабжения в места общего доступа. Таким образом, не нужно искать собственников квартир, согласовывать с ними время их присутствия для доступа в квартиры, чтобы провести ремонт, замену и в целом производить обслуживание сетей. В квартирах каждый собственник отвечает только за свои сети, которые находятся в зоне его ответственности.

— Псковская осень и зима — это высокая влажность, перепады температур и обильные осадки. Вы внедряете систему контроля протечек с автоматическим перекрытием воды. Как эти датчики и автоматика поведут себя в условиях псковской зимы, когда в квартирах работает отопление, а на улице минус? Насколько это надежная история?

— Датчики и автоматика никак не связаны с сезоном погоды. В доме предусмотрен тёплый подвал, удобный для обслуживания инженерных систем. Также в подвале предусмотрены приямки с автоматическими насосами для сбора и откачки случайных стоков, стоков от промывки систем. То есть стоки обнаруживаются сразу, и сигнал о наличии воды мгновенно поступает в управляющую компанию. Таким образом, сама управляющая компания, а не жильцы, реагирует и своевременно устраняет аварии.

— Вы заранее проектируете технические ниши под кондиционеры и общие стояки для сплит-систем. Псковское лето бывает жарким, но как вы решали вопрос с отводом конденсата от этих систем, чтобы зимой трубы не промерзали и не портили фасад?

— Современные требования к фасадным решениям многоквартирных домов не позволяют вешать систему кондиционирования на фасад здания без согласования остальных собственников, так как фасад – общее имущество дома. Мы предлагаем собственникам уже на моменте проектирования место под установку оборудования – лоджия квартиры, граничащая с кухней-гостиной. Что сразу убирает проблему согласования собственниками.

И, конечно, продумали вопрос о сборе дренажных стоков от оборудования кондиционирования, предусмотрев дренажный стояк непосредственно рядом с лоджией, в кухне-гостиной. На каждом этаже имеется отвод от стояка для подключения дренажных стоков. То есть как и любой канализационный стояк в квартире.

— Многослойные фасады, Cuuber-системы, облицовочный кирпич. Псковская влажность и ветры — серьезное испытание для любых материалов. На каких именно материалах и технологиях крепления вы остановили выбор, чтобы фасад не потребовал ремонта через 3-5 лет?

— Многослойные фасады – это в первую очередь хорошая теплоизоляция. Кирпич как материал отделки фасадных решений в массовом строительстве применяют с середины XIX века. И здесь важную роль играют свойства самого кирпича. Выбор облицовочного кирпича сильно зависит от климата региона. Поэтому мы закладываем облицовочный кирпич, согласно требованиям по его климатическим характеристикам: морозостойкость, водопоглощение, прочность, теплопроводность.

Система Cuuber решает вопрос об опорной системе, на которую ставится облицовочный кирпич. А также дает возможность скрыть торцы железобетонных плит перекрытий. Это смотрится более эстетично, чем в других реализованных домах, где облицовочный кирпич опирается непосредственно на плиту перекрытия.

— Концепция «двора без автомобилей» с выносом входных групп на уровень тротуара выглядит потрясающе на рендерах. Но давайте посмотрим правде в глаза: у нас снежные зимы. Как технически решен вопрос с уборкой снега в таком дворе? Куда будет сдвигаться снег, чтобы не блокировать пешеходные и колясочные зоны?

— Концепция «двор без машин» и пешеходная доступность, а также сведение к минимуму разности отметок тротуаров и тамбуров входных групп – всё это современные требования нормативов градостроительного проектирования. И в современных условиях при проектировании обязательное условие – доступная среда для маломобильных граждан населения. Это пожилые люди, мамы с колясками, инвалиды. Псковичи успели оценить уже реализованные проекты по доступной среде в городе Пскове. Это не только удобно, но и безопасно.

Содержание придомовых территорий ложится на плечи управляющих компаний. Это работа дворников и уборочной техники. Все требования по содержанию придомовой территории прописываются в договоре с управляющей компанией.

— Вы упомянули лапомойки в подъездах. Это отличная идея для Европы или юга, но псковская весна и осень — это грязь и реагенты. Как спроектированы эти зоны с точки зрения гидроизоляции, водоотведения и уборки, чтобы подъезд не превратился в болото?

— Это отдельно выделенные отапливаемые помещения, с подведенными необходимыми коммуникациями. Предназначенные как раз для того, чтобы уличная грязь не разносилась дальше по подъезду, лифту и квартирам.

Однако, как и всё, что относится к общему доступу жильцов, зависит от сознательности самих жильцов. Но мы видим, что современная тенденция жителей – это чистота и порядок. И псковичи охотно следуют этой тенденции. А наша задача – облегчить возможность содержания мест общего пользования в чистоте.

— Псков — город с богатой историей. Насколько сложно было вписать современную, «мегаполисную» архитектуру «Алексеевского парка» в существующий городской ландшафт? Не возникло ли сложностей при согласовании таких сложных фасадных решений с местными градостроительными нормами?

— Территория застройки под данный объект не попадает под требования охранной зоны исторических объектов города Пскова. При согласовании архитектурного облика объекта с главным архитектором Псковской области главной составляющей являлось соблюдение требований нормативов градостроительного проектирования. Что касается фасадного решения, то в данном случае задача была вписать дома в общий вид застройки квартала, одновременно выделив их из общей массы.

— Высота потолков 2,8 метра, мастер-спальни, сложные евроформаты. С точки зрения ГИПа, насколько сложнее было проектировать и монтировать инженерные сети (вентиляцию, электрику, сантехнику) в таких нестандартных планировках по сравнению с типовыми псковскими «коробками»?

— Чтобы реализовывать сложные евроформаты, в первую очередь нужно определиться с конструктивной схемой здания, которая бы позволила реализовать задачу. Что мы и сделали – выбрали каркасно-монолитное строительство. Остальное – слаженная работа инженеров-сетевиков, архитекторов и конструкторов.

— Что стало самым большим инженерным или организационным вызовом для вашей команды на этапе проектирования «Алексеевского парка»? Какую задачу пришлось решать нестандартно?

— Самым сложным было выйти за пределы уже устоявшейся концепции строительства в городе Пскове в части применения новых решений для подрядных строительно-монтажных организаций, с которыми мы сотрудничаем. Убедить их, что применение новых решений – это продвижение вперёд, увеличение качества жизни псковичей при сохранении качества строительных работ. Для этого команда АО СЗ «Псковжилстрой» не раз выезжала на реализуемые и реализованные в Москве, Санкт-Петербурге, Минске объекты с аналогичными проектными решениями.

— Что для вас лично, как для инженера, который строит города, самое приятное в этом проекте? Чем вы будете гордиться, когда пройдете по этому двору через год после сдачи дома?

— На данный момент я в предвкушении увидеть красивый фасад дома, бросающийся в глаза своей современной структурой, большие угловые лоджии в размер террасы в одном из домов, современный дизайн внутренней отделки подъездов. Хотелось бы услышать положительные отзывы жильцов и управляющей компании по расположению общедомовых сетей водоснабжения и отопления в местах общего доступа, о теплом и сухом подвале, где приятно работать сотрудникам управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям по обслуживанию инженерных систем дома.

Беседовала Екатерина Власьева

Адрес офиса компании «Псковжилстрой»: Псков, ул. Карла Маркса, д.42а. Телефон для связи: 201-222.

Реклама: АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой». Erid: 2SDnjeHHjeb