Опочанка заплатит более 400 тысяч рублей за заросший сорняками участок

Опочецкий районный суд удовлетворил иск о взыскании ущерба за неиспользуемый земельный участок сельхозназначения площадью 13,8 гектара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что земельный участок зарастает древесно-кустарниковой растительностью. На 90% площади наблюдается нескошенная трава с наличием сорняков Признаков проведения обязательных мероприятий, направленных на воспроизводство плодородия почв, не зафиксировано.

Из экспертного заключения следует, что произошло существенное снижение показателей плодородия почвы.

Согласно произведенному Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора расчёту, ущерб, причинённый почве собственником, составил 421 600 рублей.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскал с собственника земельного участка сумму причиненного ущерба и судебные издержки.