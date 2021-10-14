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ВТБ снижает ставку по рефинансированию в рамках «семейной ипотеки» до 4,79%

21.10.2021 13:46|ПсковКомментариев: 0

ВТБ с 21 октября снижает на 0,21 пп ставку по рефинансированию кредитов в рамках «семейной ипотеки». При условии комплексного страхования ставка по программе теперь составит 4,79%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Сниженная ставка по рефинансированию доступна при подаче кредитной заявки до конца года. Новыми условиями могут воспользоваться все клиенты, за исключением проживающих и приобретающих жилье на территории Дальневосточного федерального округа. Для заемщиков в этом регионе минимальная ставка по программе сохраняется на уровне  4,3% годовых (при условии комплексного страхования).

Ранее, в сентябре, ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, и по семейной ипотеке, по которой ставка на приобретение недвижимости теперь составляет от 4,7%. Минимальные ставки  доступны заемщикам, которые оформляют сделки с  использованием цифровых каналов и сервисов банка.

«С начала июля спрос на программу рефинансирования "семейной ипотеки" вырос более чем в пять раз. В целом, за девять месяцев года 3,4 тысячи клиентов перевели свои кредиты в ВТБ, а объем сделок достиг 8,7 миллиардов рублей. На фоне дальнейшего изменения ставок по ипотеке и конъюнктуры рынка для нас стратегически важно сохранить доступные условия кредитования для населения. Поэтому мы, несмотря на повышение ключевой ставки, продолжаем улучшать параметры наших продуктов, и предлагаем клиентам до конца года рефинансировать ипотеку под одну из самых выгодных на рынке ставок», - отметил начальник управления «Ипотечное кредитование», вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Согласно условиям федеральной программы «семейная ипотека», рефинансировать кредит могут заемщики, у которых родился или усыновлен ребенок после 1 января 2018 года. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Максимальная сумма кредита по «семейной ипотеке» – 12 миллионов рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 миллионов – в остальных регионах. Рефинансировать по программе можно только кредит на покупку квартиры в новостройке. Исключение составляет Дальневосточный федеральный округ, где можно переоформить ипотеку и на покупку объекта на вторичном рынке.

Напомним, ВТБ – один из лидеров ипотечного сегмента. За январь-сентябрь 2021 года банк предоставил клиентам ипотеки более чем на 780 миллиардов рублей. На начало октября портфель ВТБ превысил 2,3 триллионов рублей.

Подробности - на сайте Банка ВТБ (ПАО).

Теги: #банк #ипотека #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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