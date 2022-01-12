Продавшим «недорогую» недвижимость псковичам разъяснили порядок учета дохода

При определении суммы дохода при продаже недвижимости необходимо ориентироваться на ее кадастровую стоимость. Об этом сообщает управление Федеральной налоговой службы России по региону.
В ведомстве заметили, что до 4 мая 2022 года нескольким категориям налогоплательщиков необходимо отчитаться о своих доходах, полученных в 2021 году, предоставив декларацию по форме 3-НДФЛ. Уплатить исчисленный в декларации налог нужно до 15 июля текущего года. В число таких налогоплательщиков входят, в том числе, те, кто продал в 2021 году недвижимость раньше окончания минимального срока владения (в общем случае – 5 лет).
Специалисты подчеркнули, что в 2022 году законом установлены лимиты по доходам от продажи так называемой «недорогой» недвижимости, при соблюдении которых налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ направлять не нужно.
Для жилой недвижимости, садовых домов и земельных участков — это не более 1 миллиона рублей, для иной недвижимости – не выше 250 тысяч рублей в год. Данные параметры применяются только к тем доходам, которые были получены налогоплательщиками, начиная с 1 января 2021 года.
Таким образом, если гражданин продал квартиру, дом, комнату или участок, и доход не превысил 1 миллион рублей, а при продаже иного имущества, например, гаража, сумма дохода составила не более 250 тысяч рублей, сдавать декларацию и оплачивать налог не нужно. В тех случаях, когда доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в налоговые органы декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется, пояснили в управлении.
По ее словам, для налогоплательщика, в первую очередь, важен именно второй параметр. «Например, в 2021 году вы приобрели, получили в дар или в наследство не от близких родственников дом, а затем продали его за 890 тысяч рублей, хотя кадастровая стоимость (согласно данным Единого государственного реестра недвижимости) составляет 1,7 миллиона рублей. В этом случае доход будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости, умноженной на понижающий коэффициент 0,7 (1,7 миллиона х 0,7 = 1,19 миллиона рублей). Таким образом, полученная сумма в 1,19 миллиона рублей больше налогового вычета в 1 миллион рублей, а значит отразить в декларации доход и оплатить налог все равно придется», - сказала Светлана Владимирова.
Она также добавила, что, если кадастровая оценка окажется ниже указанной в договоре купли-продажи, за основу определения дохода будет взята большая сумма, обозначенная в ДКП.