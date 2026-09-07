Присвоившего 8 млн рублей мужчину будут судить в Псковской области

В Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по региону.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 29 сентября 2023 года мужчина, будучи посредником при сделке купли-продажи земельных участков, по договоренности получил от покупателя 5 млн рублей, однако продавцу деньги не передал, присвоив их себе.

Кроме того, обвиняемый, являющийся индивидуальным предпринимателем, 18 октября 2023 года заключил с местной жительницей договор уступки требования на приобретение однокомнатной квартиры стоимостью около 3 млн рублей, по которому получил от женщины указанную сумму. При этом полномочий по распоряжению квартирой обвиняемый не имел и знал о невозможности выполнения указанных в договоре обязательств.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.