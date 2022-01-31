Недвижимость

Сбер внедрил электронное взаимодействие с Росреестром по сделкам с недвижимостью

Сбер продолжает развивать цифровые сервисы — в расчетах с аккредитивами по сделкам с недвижимостью внедрен канал электронного взаимодействия между Сбером и Росреестром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По типовым сделкам без дополнительных условий в расчетах банк может самостоятельно получать информацию о переходе прав собственности к покупателю или о регистрации договора участия в долевом строительстве. Сторонам сделки больше не нужно приходить в банк и приносить подтверждающие документы для завершения расчетов по аккредитиву.

Новое решение существенно ускоряет процесс выплаты денежных средств получателю, а также полностью исключает риски недобросовестного поведения сторон сделки, отметили в банке.

«Аккредитив в равной степени защищает всех участников сделки. Физические лица все более активно используют этот способ расчетов, особенно при продаже или покупке недвижимости. В прошлом году 237 тысяч наших клиентов использовали аккредитив для приобретения недвижимости на общую сумму более 1,1 трлн рублей. Спрос на аккредитив возрастает ежегодно в 1,5-2 раза на протяжении последних 5 лет. Аккредитив универсален и применим как в простых типовых сделках, так и в сложных — например, сделки с несколькими участниками, с нотариальным удостоверением, с несовершеннолетними и так далее. Также мы внедряем онлайн-сервисы для удобства наших клиентов на всех этапах сделки», - рассказал старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко.

Ранее Сбер внедрил сервис удаленного открытия аккредитива для расчетов между физическими лицами в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь расчеты в сделках с недвижимостью с использованием аккредитива могут быть проведены полностью в удаленных каналах обслуживания без посещения офиса. Участники сделки получают СМС-уведомления о всех этапах прохождения сделки.