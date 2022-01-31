Сбер внедрил электронное взаимодействие с Росреестром по сделкам с недвижимостью

Сбер продолжает развивать цифровые сервисы — в расчетах с аккредитивами по сделкам с недвижимостью внедрен канал электронного взаимодействия между Сбером и Росреестром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
По типовым сделкам без дополнительных условий в расчетах банк может самостоятельно получать информацию о переходе прав собственности к покупателю или о регистрации договора участия в долевом строительстве. Сторонам сделки больше не нужно приходить в банк и приносить подтверждающие документы для завершения расчетов по аккредитиву.
Новое решение существенно ускоряет процесс выплаты денежных средств получателю, а также полностью исключает риски недобросовестного поведения сторон сделки, отметили в банке.
Ранее Сбер внедрил сервис удаленного открытия аккредитива для расчетов между физическими лицами в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь расчеты в сделках с недвижимостью с использованием аккредитива могут быть проведены полностью в удаленных каналах обслуживания без посещения офиса. Участники сделки получают СМС-уведомления о всех этапах прохождения сделки.