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Псковская область заняла 47 место в рейтинге регионов по вводу жилья

04.05.2022 09:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 47 место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2021 году. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Статистика по региону:

  • объем введенного жилья на одного человека в 2021 году — 0,513 квадратных метра;
  • объем введенного жилья в 2021 году — 314 тысяч квадратных метров;
  • изменение объема введенного жилья в 2021 году — 15,4 %;
  • обеспеченность населения жильем на одного человека в 2021 году — 32,5 квадратных метра.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 1 место — Ленинградская область;
  • 2 место — Калининградская область;
  • 24 место — Санкт-Петербург;
  • 36 место — Вологодская область;
  • 40 место — Республика Карелия;
  • 44 место — Новгородская область;
  • 63 место — Ненецкий автономный округ;
  • 64 место — Архангельская область;
  • 78 место — Республика Коми;
  • 84 место — Мурманская область.

Больше всего жилья в расчете на одного человека в 2021 году ввели в Ленинградской, Калининградской и Московской областях, меньше всего (с разницей в 30 раз) — в Чукотском автономном округе, Мурманской и Магаданской областях. 

Теги: #недвижимость #новостройки #Псковская область #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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