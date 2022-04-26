Псковская область заняла 47 место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2021 году. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.
Статистика по региону:
- объем введенного жилья на одного человека в 2021 году — 0,513 квадратных метра;
- объем введенного жилья в 2021 году — 314 тысяч квадратных метров;
- изменение объема введенного жилья в 2021 году — 15,4 %;
- обеспеченность населения жильем на одного человека в 2021 году — 32,5 квадратных метра.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
- 1 место — Ленинградская область;
- 2 место — Калининградская область;
- 24 место — Санкт-Петербург;
- 36 место — Вологодская область;
- 40 место — Республика Карелия;
- 44 место — Новгородская область;
- 63 место — Ненецкий автономный округ;
- 64 место — Архангельская область;
- 78 место — Республика Коми;
- 84 место — Мурманская область.
Больше всего жилья в расчете на одного человека в 2021 году ввели в Ленинградской, Калининградской и Московской областях, меньше всего (с разницей в 30 раз) — в Чукотском автономном округе, Мурманской и Магаданской областях.
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