Недвижимость

Псковская область заняла 47 место в рейтинге регионов по вводу жилья

Псковская область заняла 47 место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2021 году. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Статистика по региону:

объем введенного жилья на одного человека в 2021 году — 0,513 квадратных метра;

объем введенного жилья в 2021 году — 314 тысяч квадратных метров;

изменение объема введенного жилья в 2021 году — 15,4 %;

обеспеченность населения жильем на одного человека в 2021 году — 32,5 квадратных метра.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1 место — Ленинградская область;

2 место — Калининградская область;

24 место — Санкт-Петербург;

36 место — Вологодская область;

40 место — Республика Карелия;

44 место — Новгородская область;

63 место — Ненецкий автономный округ;

64 место — Архангельская область;

78 место — Республика Коми;

84 место — Мурманская область.

Больше всего жилья в расчете на одного человека в 2021 году ввели в Ленинградской, Калининградской и Московской областях, меньше всего (с разницей в 30 раз) — в Чукотском автономном округе, Мурманской и Магаданской областях.