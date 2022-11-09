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Недвижимость

«Самое беспризорное здание города»

11.11.2022 14:40|ПсковКомментариев: 0

Построенное полвека назад здание общежития на улице Киселёва, 18а в Пскове производит гнетущее впечатление на любого, кто проходит мимо него. А если почитать, что пишут в соцсетях живущие здесь люди, то это ощущение стократно усилится. Острые на язык скобари окрестили это общежитие «самым беспризорным зданием города». В спорах о причинах проблем кто-то винит во всем самих жильцов, кто-то начинает ругаться на власть, а кто-то обвиняет в бездействии управляющую компанию. Корреспондент Псковской Ленты Новостей пообщался с местными обитателями и ответственными лицами, своими глазами взглянул на жизнь внутри общежития и попытался разобраться в извечных вопросах: кто виноват и что делать?

 

«Хотите узнать, как у нас?»

Здание общежития находится на ближнем Завеличье, недалеко от центра города. Невооруженным глазом можно заметить обсыпавшуюся кладку кирпича и прорехи в фундаменте. Большая часть окон без стекол, но с внутренней стороны жильцы прикрыли их фанерой. Когда глядишь на здание, на память невольно приходят сцены из фильма «Дурак» Юрия Быкова про молодого сантехника, который пытается предотвратить обрушение жилого дома.

Захожу внутрь. Пол в подъезде такой, что мысль одна - не поломать бы ноги. В стене зияет дыра, видны трубы, все стены исписаны и пахнет мочой. Почтовых ящиков нет, поэтому вся корреспонденция и квитанции складываются куда придется: на кухне, на подоконник в коридоре, на пол, под дверь.

 

На всех этажах картина примерно одинаковая: узкий коридор, темнота, многочисленные свидетельства разрухи.

 

 

На первом этаже бросаются в глаза сетка трещин на стенах и проваливающиеся полы. На этажах выше под ногами ламинат, там, где душевая комната – все в плесени, которая выходит даже в коридор, проедая стены, потолок и саму дверь без щеколды.

 На одном из этажей на кухне худой мужчина в малиновой футболке, шортах и сланцах смотрит в окно, на плите стоит кастрюля. В целом помещение выглядит чисто, полы вымыты. Впрочем, общение с собеседником тут же возвращает к проблемам - мужчина рассказывает о полчищах тараканов. Много их тут, говорит: «Постоянно лезут из всех щелей и не вытравить».

 

На другом этаже наблюдаю такую картину: молодая мама моет пол, возле нее бегает ребенок, из-за приоткрытой двери доносится веселая музыка. В коридоре устроен небольшой лежак, где греется большой и сонный кот. Из его миски выбегает таракан. Открывается дверь, из комнаты выходит невысокая бабушка. В руках держит чашечку, тарелку, пару вилок - с помощью ходунков добирается до кухни.

«А вы чего тут? Кто выбежал?!» - незлобно ругается старушка на двух котов. Поворачивается ко мне и рассказывает, что кошек зовут Маша и Даша, сама их держит, живут у нее в комнате. По словам женщины, комнату здесь сейчас не снять, все занято, но можно спросить на этаже выше, может, кто еще сдает в аренду. Сразу предупреждает, что соседи тут бывают буйные: «Без драк не обходится».

 

Последний пятый этаж. Справа просторный коридор, какая-то деревянная конструкция сверху арочного типа. Слева мужчина на корточках чинит велосипед. Девушка с молодым человеком запирают дверь.

«Как вам тут живется?» - спрашиваю их.

«Хотите узнать, как у нас? Да у нас тут дом проваливается вниз, на первом этаже хорошо это видно. Можете еще туалет посмотреть», - предлагают они.

На двери уборной корявая надпись: «Сортир-толчок». Открываю, и первое, что бросается в глаза - дыра в полу. Унитаз весь разрушенный и загаженный. Раковина - не белая, а коричнево-оранжевая. Вместо крана проведено что-то похожее на шланг.

На вопрос, обращались ли жители в Фонд капитального ремонта или к властям, люди отвечают, что «с фонда приходили, пофотографировали и ушли», дело так дальше никуда и не пошло. Живущий в общежитии мужчина рассказал, что все делают сами и своими силами: с жильцов этажа собирают небольшие деньги, стараются ремонтировать, пол класть, кто-то с работы приносит материалы и общими усилиями делают место уютнее.

 

Бабушка в ярко-оранжевой куртке признается, что «в целом тут все хорошо», она живет в общежитии уже два года, комнату купила в ипотеку. По ее наблюдениям, все общежитие можно разделить на правую и левую стороны: одна уютная, а в другой живут неприятные люди, которые и дверьми хлопают, и пьют. А так, говорит, жалоб нет.

«Разруха не в клозетах, а в головах»

Известный псковский врач Евгений Васильев избран депутатом гордумы по округу №6, к которому относится общежитие, совсем недавно - в сентябре этого года. Но ситуацию с этим зданием хорошо представляет. Более того - общежитие ему знакомо, как, возможно, ни одному другому псковичу: народный избранник провел в нем свое детство, а его родственники проживают там до сих пор. По словам Евгения Васильева, общежитие стоит в очереди на капитальный ремонт к 2025 году. На 2023 год запланирован ряд ремонтных работ, в том числе по электро- и теплоснабжению. Самые поздние работы будут закончены к 2029 году - тогда уже планируется отремонтировать фундамент. Наличие проблем депутат признает, но с мнением, что в общежитии всё ужасно, не согласен.

«Люди пишут о том, что здание ужасно, но, как говорил профессор Преображенский: "Разруха не в клозетах, а в головах". Любой может зайти в квартиру, залезть в ведро, сфотографировать, выложить в Интернет и сказать, как плохо люди живут. В принципе, в любом новом доме можно найти такие углы, выложить фотографии и сказать, что это объективная картина этого дома, но это же неверно», - рассуждает депутат. По его мнению, общежитие не выглядит так, как выглядят здания в тяжелом состоянии. Как подтверждение этого - отсутствие жалоб в адрес депутата от местных жителей: никто из них с претензиями к нему не обращался ни во время дворовых встреч, ни в ходе приемов.

«Его обслуживать, как положено, нереально»

«Капитальный ремонт проводился здесь лет 100 назад», - образно рисуют картину в управляющей кампании и тут же уточняют, что приняли этот дом только полтора года назад.

«За это время им начислено 675 тысяч рублей, а оплачено 400 тысяч. Процент оплаты - 60%, долг на сегодня - 260 тысяч рублей. Если посчитать все наши расходы, этот дом нам дает цифру минус 242 тысячи рублей. Это первое. Второе, мы дома обслуживаем по постановлению администрации. Это не наши хотелки, мы не сами берем их себе. Это те дома, от которых отказались все управляющие организации. Никто их брать не хочет, и обслуживать не хочет», - рассказывают в МП города Пскова «Лифтмонтажсервис».

У этого муниципального предприятия - порядка 200 домов с отрицательным балансом. Все, что может позволить себе компания, по словам ее руководства, - выполнить аварийное обслуживание и минимальную уборку коридоров и придомовой территории. Говоря о проблемном здании, в УК признают, что «его обслуживать, как положено, нереально». По словам руководителей «управляйки», чуть ли не каждый день происходят аварии, рвутся стояки. В УК также пояснили, что обслуживают лестничные клетки, все остальное – обязанность самих жильцов.

«От стояка идет разводка до унитаза. Унитаз - их, подводка к канализационному стояку - тоже их. И течет там все именно от подводки, которая замурована в бетон. На сегодняшний день посчитали смету. Пытаемся сейчас выбить через фонд ГУ и ЧС эти деньги на восстановление вот этого всего безобразия - водопровода и канализации. Сейчас речи ни о чем другом не идет», - пояснили в компании и помимо прочего указали на еще одну проблему - утвержденный Думой тариф составляет 11 рублей 92 копейки. Этого мало. Для сравнения, в компании приводят новые дома в Пскове, которые находятся на гарантии, - там установленный тариф составляет 17 рублей 50 копеек.

В управляющей компании рассказали, что по всем домам написаны заявления в ФКР, также был разговор с управлением городского хозяйства администрации города насчет общежития, чтобы включить его в план ремонта на 2024 год. «Мы, поверьте, делаем все, что можно. Это не потому, что мы не хотим что-либо делать, или от нежелания работать управляющей компании. Это потому, что у нас нет такой возможности», - объясняют в УК ситуацию с проблемным общежитием.

На вопрос, не логично ли было признать это здание аварийным и расселить его, в УК отвечают: «Ну, посчитайте, сколько там комнат, и подумайте, сколько надо квартир и сколько денег для этого надо городу. Я не думаю, что есть такие средства. Если сироты стоят в очередях на получение жилья и не могут своевременно получить, то думаю, это нереально».

Ждите ремонта?

На запрос Псковской Ленты Новостей о проведении капитального ремонта в здании на улице Киселева, 18а, в Фонде капитального ремонта Псковской области ответили, что работы по капремонту в вышеуказанном многоквартирном доме не выполнялись.

«В адрес регионального оператора поступали обращения от собственника многоквартирного дома, комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, МП города Пскова "Лифтомонтажсервис", управления городского хозяйства по вопросу о сроках проведения капитального ремонта и включения в краткосрочный план реализации региональной программы», - говорится в официальном ответе ФКР.

Общежитие включено в региональную программу капитального ремонта на территории области на 2014-2043 годы и в краткосрочный план на 2024-2026 годы.

По данным ФКР, собираемость взносов по дому составляет 76,74%: начислено 2 млн 21 тысяча 205,23 рубля, собственники пока оплатили только 1 миллион 551 тысячу 159,74 рубля.

В английском языке есть выражение: «It’s takes two to tango», что означает: в любой проблеме не бывает только одного виноватого, виноваты всегда оба. В нашем случае действующих лиц больше, а у проблемы множество составляющих. Понятно, что легких решений здесь быть не может. Но как бы то ни было, очень хочется верить, что внесение общаги в программу с проведением капремонта в обозримой перспективе решит самые острые проблемы этого здания и жильцов. Дай бог, Киселева, 18а не повторит судьбу дома в Плюсском районе, где не так давно обвалился балкон. А людям, живущим в проблемном общежитии, хочется пожелать прожить до капремонта без особых происшествий, вырастить детей и... возможно, найти средства на приобретение другого, более качественного жилья.

Дарья Жабова

Теги: #ФКР #псков #управляющие организации #общежитие
Источник: Псковская Лента Новостей
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