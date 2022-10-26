Происшествия

«Самое беспризорное здание города»: псковичи беспокоятся за состояние общежития на улице Киселёва

Жительница Пскова пожаловалась на ненормативное состояние общежития на улице Киселёва, 18А в Пскове в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Жесть по-псковски

«Киселева,18А, общежитие в отличном месте города! В капремонт так и не включили, ждут ЧП, когда рухнет», - написала псковичка.

«Весь ужас заключается в том, что в таких условиях люди детей растят, которые наверняка сравнивают свои условия проживания с условиями своих одноклассников, которые живут в комфорте», - ответил подписчик группы автору поста. «Самое беспризорное здание в этом городе», - добавил подписчик.

Многие жители в комментариях поддержали, что невозможно жить в таких условиях, и дом проще снести, чем отремонтировать. «Мы в нем жили году в 87-м… Оно тогда уже было не очень», - отметил пскович.

Нашлись и те, кто обвинил в бездействии жителей общежития, так как «какие жильцы – такой и дом». Комментаторы отметили, что постоянные жители здания – «алкаши и маргиналы».