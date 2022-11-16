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Губернатор и глава города посетили строящийся дом на улице Инженерной в Пскове

18.11.2022 14:22|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой города Борисом Елкиным посетили строящийся дом на улице Инженерной сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На данный момент из десяти этажей строители закончили семь, строительство седьмого этажа планируют закончить к концу ноября, опережая сроки. Последний, десятый этаж, по словам подрядчика, закончат в марте. 198 квартир планируют использовать для расселения жильцов аварийных домов.

К строению уже подвели водоснабжение. Территорию дома полностью благоустроят – поставят спортивную и детскую площадки, а также организуют парковку.

 

Губернатор и глава города осмотрели подъезды и жилые помещения первого этажа, обсудили планы дальнейшего строительства, которое продолжат зимой. По словам подрядной организации, современные технологии позволяют продолжать работу в зимнее время.

Застройщик - ГК «ЛУГ».

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #строительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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