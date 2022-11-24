Недвижимость

Себежскому нацпарку передали участок для создания музейно-выставочного пространства

МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях передало в постоянное (бессрочное) пользование национальному парку «Себежский» земельный участок, расположенный в Гдовском районе Псковской области. Ранее он был принят в федеральную собственность от гражданина Российской Федерации в качестве пожертвования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росимущества.

Национальный парк «Себежский» – особо охраняемая природная территория федерального значения, которая представляет собой уникальный естественный оазис, где можно найти 650 редких видов растений, многие из которых занесены в Красную Книгу.

Также здесь обитает более 200 разновидностей птиц. Парк был создан в 1996 году для сохранения уникального природного комплекса южной части Псковской области.

Переданный земельный участок послужит национальному парку для создания нового музейно-выставочного пространства.