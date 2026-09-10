Льготную ипотеку под 3,5% предлагает семьям с детьми «Псковжилстрой» на весь срок кредитования

Застройщик «Псковжилстрой» предлагает семьям с детьми льготную ипотеку по ставке 3,5% на весь срок кредитования при покупке квартир в «ЖК Стилус» по адресу: Псковская область, Псковский округ, СП «Завеличенская волость», д. Борисовичи, ул. Д. Яковлева, д. 2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
Изображение: «Псковжилстрой»
Застройщик отметил, что программу разработали для граждан РФ, которые воспитывают одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, двоих и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Представитель «Псковжилстроя» уточнил, что постоянная регистрация ребенка и родителя-заемщика обязана совпадать на момент подачи заявки и оформления кредита.
Условия действуют с 1 сентября текущего года до даты изменения банком условий кредитования. Количество квартир по данной акции ограничено.
Подробности и список доступных объектов можно узнать по телефону: (8112) 202-222; в офисе на улице Карла Маркса, 42А; а также на официальном сайте застройщика.
Полные условия кредита разместил Сбербанк.
Квартиры продают по договору долевого участия. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Она обновлена в соответствии с ФЗ №214-ФЗ.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
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