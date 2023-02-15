Недвижимость

Строительство девяти домов в Псковской области профинансировал Сбер в 2022 году

Строительство девяти домов в Псковской области профинансировал Сбер в 2022 году. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей со встречи с управляющим Псковским отделением Сбербанка, которая состоялась сегодня, 20 февраля.

Фото: Олег Юшин

Как отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец, портфель кредитования девелоперов растет.

«Происходит некое перерождение Сбербанка на этом рынке. Мы в прошлом году профинансировали девять строительных объектов с применением технологии эскроу. Есть некая уверенность, что при поддержке данной отрасли будут частично решаться вопросы с занятостью населения. Строительство дает людям возможность зарабатывать на рынке и это одна из основных отраслей народного хозяйства, которая заслуживает существенное внимание со стороны государства», — объяснил он.

В 2022 году портфель кредитования данной сферы составил порядка 1,6 млрд рублей, что выше на 88% 2021 года. С привлечением средств Сбера в регионе строится 9 домов (более 60 тысяч квадратных метров жилья).