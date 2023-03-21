Недвижимость

Суд пересмотрит дело о бизнесе с посуточной сдачей квартиры в центре Пскова

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело предпринимателя, чей бизнес по посуточной сдаче его собственной квартиры в Пскове признали гостиничными услугами, запретив эту деятельность.

Постановление по делу о проверке конституционности части 3 статьи 17 Жилищного кодекса (ЖК) РФ КС провозгласил в четверг, 23 марта. Жалоба россиянина Павла Бахирева рассмотрена 7 февраля, сообщает РИА Новости.

Предприниматель Бахирев, который занимается арендой и управлением своей недвижимостью, в течение полутора лет сдавал принадлежащую ему квартиру в центре Пскова, в том числе и посуточно. С получаемого дохода он уплачивал налог по упрощенной системе налогообложения. Информация об услугах предпринимателя распространялась через специализированные интернет-ресурсы.

Такое использование квартиры, которая не была переведена в нежилой фонд и не имеет отдельного входа, вызвало недовольство соседей Бахирева по многоквартирному дому. Как отмечается в материалах КС России, в суде жители дома утверждали, что в сдаваемой квартире устраивались «шумные увеселительные мероприятия», в том числе и по ночам, неоднократно вызывалась полиция. По оценке жильцов, активное использование помещений общей собственности «многочисленными посторонними гражданами» угрожало их безопасности.

Суд общей юрисдикции признал деятельность Бахирева гостиничными услугами и запретил ему использовать квартиру для этих целей.

По мнению заявителя, оспариваемое положение ЖК РФ не соответствует Конституции «в той мере, в какой она по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, в силу своей неопределенности допускает возможность приравнивать посуточный найм квартиры к оказанию гостиничных услуг», отмечается в материалах КС.

Как указал КС, собственник жилого помещения вправе сдавать его по договору найма для проживания гражданам на срок, не превышающий пяти лет. Минимальный срок такого договора законодательством не установлен.

При этом также нормативно не установлено, наличие какого именно набора и объема услуг приводит к «перерастанию» допустимой сдачи квартиры в аренду в запрещенное оспариваемым положением ЖК РФ оказание гостиничных услуг в жилых помещениях.

«Однако это не является препятствием для оценки данных обстоятельств судами и принятия ими сбалансированного решения», - отметил КС.

Согласно его позиции, суд должен установить, действительно ли краткосрочный наем конкретной квартиры создает для остальных жильцов существенные неудобства либо «очевидно повышает» эксплуатацию мест общего пользования в многоквартирном доме.

«КС РФ постановил, что оспоренная норма не противоречит Конституции. Она не предполагает запрета краткосрочного (на срок от одних до нескольких суток) найма жилых помещений в многоквартирном доме без содержательной оценки такой деятельности в соотнесении с гостиничными услугами лишь по формальным признакам (сроки предоставления жилья, систематичность, предпринимательский характер и другое), если при этом не создаются существенные неудобства для иных жильцов», - приводится в материалах КС его позиция.

При этом федеральному законодателю надлежит принять меры к урегулированию особенностей краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы поддержать баланс интересов всех участников таких правоотношений, указал КС России.

Так, законодатель может разработать специальные правила этой деятельности для отдельных местностей (например, туристических мест и курортов).

«Решения по делу заявителя, вынесенные на основании нормы, истолкование которой выявлено в постановлении КС РФ, подлежат пересмотру», - заключается в материалах Конституционного суда.