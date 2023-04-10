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Недвижимость

Псковская область заняла 40 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость

24.04.2023 07:53|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 40 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет в регионе составляет 7,8%, а среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет без учета сдачи ее в аренду - 4,8%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 12 место - Калининградская область;
  • 18 место - Мурманская область;
  • 21 место - Республика Карелия;
  • 30 место - Вологодская область;
  • 58 место - Новгородская область;
  • 62 место — Санкт-Петербург;
  • 65 место - Архангельская область;
  • 73 место - Ненецкий автономный округ;
  • 83 место - Ленинградская область.

Идея инвестировать в недвижимость исторически популярна в России. Множество финансовых кризисов в последние десятилетия подтверждают статус недвижимости как одного из самых надежных способов долгосрочного сбережения. При этом недвижимость не просто позволяет сохранить средства, но и заработать дополнительно. Поэтому жилая недвижимость зачастую приобретается с расчетом перепродажи или получения от нее арендного дохода. По оценкам профессиональных риэлторов, в пиковые моменты каждая пятая продаваемая на рынке квартира служила инвестиционным целям.

Эксперты отмечают, что последние несколько лет недвижимость показала очень высокие темпы роста цен. Те, кто инвестировал в нее в начале волны этого роста, много выиграли. По оценками экспертов, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в среднем в России в последние пять лет была на 9% выше ежегодной инфляции. Аналитики обращают внимание, что средние значения дают индикативную оценку, так как в каждом конкретном случае (для разных объектов недвижимости, различных локаций) результаты будут отличаться.

Согласно исследованию, ситуация в отдельных регионах РФ очень сильно отличается от средней картины по стране. Поэтому для определения этих различий проанализировали статистику и составили рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние пять лет.

Доходность для целей исследования считалась в среднем за пять лет (2018-2022 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

Теги: #недвижимость #рейтинг #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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