Недвижимость

Эко-фасады из керамогранита установят в каждом доме строящегося ЖК «Завеличенский бульвар» в Пскове

Экологичные вентилируемые фасады из керамогранита установят в каждом доме строящегося ЖК «Завеличенский бульвар» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в специализированной компании-застройщике «Монолит».

Изображение: компания-застройщик «Монолит»

«Наш главный приоритет при строительстве новых домов - это комфорт будущих собственников. Именно поэтому мы решили применить непривычную для нашего города технологию и установить экологичные вентилируемые фасады из керамогранита», – отметили в компании.

Керамогранит обладает высокой влагостойкостью и морозоустойчивостью. Эффективно защищает фасад здания от различных осадков и перепада температур. Также он пожароустойчивый, отвечает всем противопожарным нормам и требованиям. Кроме того, он не выделяет вредных веществ.

Такой фасад характеризуется высокой теплоизоляцией, гидроизоляцией, ветрозащитой.

«В холодное время тепло, в жару прохладно. Не теряет свой внешний вид под воздействием ультрафиолетовых лучей и времени. Экологически чистый. Выбирая наши дома, вы получаете комфорт и эстетическую привлекательность на долгие годы», – заключили в «Монолите».

Ранее сообщалось, что в каждом доме ЖК обустроят индивидуальные котельные.

С вариантами квартир можно на официальном сайте компании, там же можно выбрать планировку и оставить заявку. Специалисты компании свяжутся с покупателем в ближайшее время. Также о том, как приобрести квартиру в новостройке, можно узнать по телефону 61-01-11.