Недвижимость

Индивидуальные котельные обустроят в каждом доме строящегося ЖК «Завеличенский бульвар»

Индивидуальные котельные обустроят в каждом доме строящегося ЖК «Завеличенский бульвар» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в специализированной компании-застройщике «Монолит».

Изображение: компания-застройщик «Монолит»

«"Завеличенский бульвар" - это не просто дома. Это место, спроектированное для комфортной жизни. Большая парковочная зона обеспечит машиноместом практически каждую квартиру. Вам больше не нужно колесить по району в поисках пристанища для своего автомобиля. Стильный дизайн заставит вас гордиться местом, где вы живете, А вентилируемый эко-фасад дома обеспечит климат в каждом жилом помещении. Собственная котельная для каждого дома - это удобство и экономия семейного бюджета», – отметили в компании.

С вариантами квартир можно на официальном сайте компании, там же можно выбрать планировку и оставить заявку. Специалисты компании свяжутся с покупателем в ближайшее время. Также о том, как приобрести квартиру в новостройке, можно узнать по телефону 61-01-11.