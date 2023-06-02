Недвижимость

Суд обязал чиновников устранить допущенные при строительстве жилого дома в Печорах недостатки

Суд обязал местную администрацию по требованию прокурора устранить недостатки, допущенные при строительстве жилого дома, в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

18-квартирный дом №18 на улице Гагарина в Печорах построен с многочисленными нарушениями строительных норм и правил, в отступление от требований проектной документации, отметили в ведомстве.

Вместе с тем администрация района в нарушение требований градостроительного законодательства выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«В 2017 году на основании муниципального контракта приобретено в собственность муниципального образования 18 квартир в данном доме по областной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах" без проведения предусмотренной контрактом экспертизы. Впоследствии квартиры ненадлежащего качества предоставлены гражданам в связи с переселением из аварийного жилищного фонда», - рассказали в областной прокуратуре.

В целях устранения нарушений жилищных прав граждан прокурор Печорского района в суд направил исковое заявление о возложении на исполнительный орган местного самоуправления обязанности устранить все недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного дома.

Исковые требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.