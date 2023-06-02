Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Метражи»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Метражи», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Программа «Метражи» - это всё о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко и приглашенные эксперты (планировщики, застройщики, дизайнеры, представители банковской сферы) расскажут радиослушателям, как правильно совершать сделки, ответят на неудобные вопросы и поделятся неочевидными лайфхаками.

Гость первого выпуска - заместитель управляющего Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Игорь Трепов, и речь пойдет о покупке жилья в ипотеку. Каков типичный портрет заёмщика? У кого больше шансов получить одобрение кредита и каков процент отказов? Как грамотно рассчитать свои силы заемщику, чтобы ипотечный кредит не превратился в кабалу?

Повтор программы можно послушать 15 июня в 8.30.

Свои вопросы, касающиеся сферы недвижимости, читатели могут присылать на редакторскую почту redaktor@pln-pskov.ru. Ведущий программы и его гости дадут развернутые ответы.