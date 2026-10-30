«Жилой дом Карамышевых» в Пскове выставили на торги

Нежилое здание - объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом Карамышевых» выставили на публичные торги в форме электронного аукциона, сообщили в министерстве имущественных отношений Псковской области.

Фото: министерство имущественных отношений Псковской области

Жилой дом Карамышевых - образец рядовой жилой застройки Пскова второй половины XIX века - расположен по адресу: город Псков, улица Советская, 46.

Торги проводятся на основании вступившего в законную силу решения Псковского городского суда от 18 июня 2024 по делу № 2-1733/2024 об изъятии из собственности физического лица объекта культурного наследия, представления министерства культурного наследия Псковской области.

Здание имеет кадастровый номер 60:27:0010324:94.

Торги объявлены на электронной торговой площадке Газпромбанка.