Недвижимость

«Метражи»: Покупка жилья в ипотеку. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Метражи», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июня.

Ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко и приглашенные эксперты (планировщики, застройщики, дизайнеры, представители банковской сферы) расскажут радиослушателям, как правильно совершать сделки, ответят на неудобные вопросы и поделятся неочевидными лайфхаками.

Гость первого выпуска - заместитель управляющего Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Игорь Трепов, и речь пошла о покупке жилья в ипотеку. Каков типичный портрет заёмщика? У кого больше шансов получить одобрение кредита и каков процент отказов? Как грамотно рассчитать свои силы заемщику, чтобы ипотечный кредит не превратился в кабалу?

Программа «Метражи» - это всё о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Свои вопросы, касающиеся сферы недвижимости, читатели могут присылать на редакторскую почту redaktor@pln-pskov.ru. Ведущий программы и его гости дадут развернутые ответы.

Повтор программы можно послушать 15 июня в 8.30.