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Доходы от продажи участка семьей с детьми могут быть освобождены от уплаты НДФЛ – ФНС

15.06.2023 22:10|ПсковКомментариев: 0

Доходы от продажи земельного участка членом семьи с двумя и более детьми (в том числе усыновленными) освобождаются от обложения НДФЛ, сообщает управление ФНС России по Псковской области.

Ключевым условием освобождения от уплаты налога является то, что на таком участке должно быть расположено жилое помещение, на которое также распространяется освобождение согласно федеральному закону от 29 ноября 2021 года № 382-ФЗ.

«Отметим, на освобождение земельного участка от налогообложения не влияет срок его нахождения в собственности у гражданина и распространяется только на то имущество, которое не использовалось в предпринимательской деятельности», - указали в ведомстве.

Также освобождаются от налогообложения доходы от продажи хозяйственных строений и сооружений, расположенных на продаваемом земельном участке. Нововведение распространяется и на те случаи, когда доходы от продажи земельного участка получает несовершеннолетний ребенок из указанной семьи.

Данное освобождение применяется к доходам, полученным с 2023 года. Таким образом, при условии соблюдения перечисленных условий подавать декларацию 3-НДФЛ в 2024 году и последующие годы не нужно, добавили в ведомстве.

Теги: #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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