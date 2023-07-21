Недвижимость

Россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве

Ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье при личном банкротстве. Кабмин поддержал такой законопроект, говорится в проекте официального отзыва правительства. Должнику для сохранения недвижимости будет необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Правительство поддерживает документ при условии доработки с учетом замечаний. Например, депутатам нужно проработать условия заключения таких соглашений, определить условия погашения долга, пишут «Известия».

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, по действующим правилам, если человек больше не может обслуживать кредит, заводится дело о признании его банкротом. Банк может истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество.

Проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, инициатива — справедливый ответ на запрос общества, уверен эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.