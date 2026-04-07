«ЛУГ-Девелопмент» досрочно сдал дом на Юности, 32 в Пскове и начал выдачу ключей

Вторая очередь многоквартирного дома №32 на улице Юности в Пскове введена в эксплуатацию. Сейчас застройщик приступил к досрочной сдаче дома и выдаче ключей, сообщил Псковской Ленте Новостей ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент».

Застройщик отмечает, что документы принимаются как при личном осмотре квартир, так и в ускоренном порядке без посещения объекта.

Подписание актов приема-передачи без осмотра квартир проходит в центральном офисе застройщика по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 54. Прийти за документами можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Подписание акта производят все участники долевого строительства, указанные в договорах участия в долевом строительстве или уступки. При себе нужно иметь паспорт и все документы на квартиру.