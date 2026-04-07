 
Недвижимость

«ЛУГ-Девелопмент» досрочно сдал дом на Юности, 32 в Пскове и начал выдачу ключей

0

Вторая очередь многоквартирного дома №32 на улице Юности в Пскове введена в эксплуатацию. Сейчас застройщик приступил к досрочной сдаче дома и выдаче ключей, сообщил Псковской Ленте Новостей ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент».

Фото: ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент»

Застройщик отмечает, что документы принимаются как при личном осмотре квартир, так и в ускоренном порядке без посещения объекта.

Подписание актов приема-передачи без осмотра квартир проходит в центральном офисе застройщика по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 54. Прийти за документами можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Подписание акта производят все участники долевого строительства, указанные в договорах участия в долевом строительстве или уступки. При себе нужно иметь паспорт и все документы на квартиру.  

«Мы сдаем жилье в срок и досрочно, потому что очень ответственно относимся к этому процессу. Судьба людей и их новой главы жизни для нас крайне важны, поэтому мы тщательно следим и за качеством, и за соблюдением сроков», — подчеркнул застройщик.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026