Недвижимость

Должник по алиментам в Псковской области отписал детям долю в квартире

Должник по алиментам в Псковской области отписал детям долю в квартире в счёт уплаты долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Отец троих несовершеннолетних детей не платил алименты, в связи с чем накопилась задолженность в размере более 210 тысяч рублей. Судебный пристав принял всевозможный меры принудительного исполнения.

Отец детей решил оформить дарственную 1/3 доли в квартире на детей, чтобы тем самым погасить задолженность.