Недвижимость

Жители Псковской области оформили по льготной ставке около половины ипотечных кредитов

На фоне роста ставок покупатели больше внимания уделяли первичной недвижимости, где действуют программы господдержки. Жители Псковской области оформили за 9 месяцев 2023 года около половины ипотечных сделок по льготной ставке, на сумму чуть менее 500 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Из отчетности регионального отделения банка следует, что всего (по всем видам программ) за этот период было выдано более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в регионе. Средняя стоимость ипотечной квартиры составила 2,8 млн рублей. Более 20% всех выдач банка в текущем году было сделано в сентябре, этот месяц стал рекордным.

Наибольшая доля льготной ипотеки в структуре выдач также была в сентябре, она превысила 60%: за первый месяц осени по госпрограммам выдали свыше 138 млн рублей.

Грядущие изменения условий программам с господдержкой «подстегнули» россиян поспешить с решением квартирного вопроса. Основной спрос клиентов пришелся на программы государства - «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020».

«Ставка – один из самых важных параметров для клиентов, оформляющих такой долгосрочный кредит, как ипотека. Поэтому ажиотажный спрос на льготные сделки вполне объясним – многие заемщики стремились получить для себя приемлемый ежемесячный платеж на годы вперед. На этом фоне произошел резкий рост доли госпрограмм: если в июле на льготную ипотеку приходилось 42% от общего количества сделок, то по итогам сентября - уже более 56%. Важно отметить, что клиенты демонстрируют высокий уровень платежеспособности – средний размер первоначального взноса среди заемщиков ВТБ, получивших кредит с господдержкой, составил около 21%. Этот показатель стабилен с начала года», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что на фоне выросших ставок по базовым банковским программам в четвертом квартале спрос на госипотеку продолжит укрепляться.