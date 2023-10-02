Жители Псковской области оформили по льготной ставке около половины ипотечных кредитов

На фоне роста ставок покупатели больше внимания уделяли первичной недвижимости, где действуют программы господдержки. Жители Псковской области оформили за 9 месяцев 2023 года около половины ипотечных сделок по льготной ставке, на сумму чуть менее 500 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
Из отчетности регионального отделения банка следует, что всего (по всем видам программ) за этот период было выдано более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в регионе. Средняя стоимость ипотечной квартиры составила 2,8 млн рублей. Более 20% всех выдач банка в текущем году было сделано в сентябре, этот месяц стал рекордным.
Наибольшая доля льготной ипотеки в структуре выдач также была в сентябре, она превысила 60%: за первый месяц осени по госпрограммам выдали свыше 138 млн рублей.
Грядущие изменения условий программам с господдержкой «подстегнули» россиян поспешить с решением квартирного вопроса. Основной спрос клиентов пришелся на программы государства - «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020».
«Ставка – один из самых важных параметров для клиентов, оформляющих такой долгосрочный кредит, как ипотека. Поэтому ажиотажный спрос на льготные сделки вполне объясним – многие заемщики стремились получить для себя приемлемый ежемесячный платеж на годы вперед. На этом фоне произошел резкий рост доли госпрограмм: если в июле на льготную ипотеку приходилось 42% от общего количества сделок, то по итогам сентября - уже более 56%. Важно отметить, что клиенты демонстрируют высокий уровень платежеспособности – средний размер первоначального взноса среди заемщиков ВТБ, получивших кредит с господдержкой, составил около 21%. Этот показатель стабилен с начала года», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
Он добавил, что на фоне выросших ставок по базовым банковским программам в четвертом квартале спрос на госипотеку продолжит укрепляться.