Недвижимость

«Метражи»: Сельская ипотека в вопросах и ответах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Метражи», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 октября. Сегодня ведущий, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко предложил поговорить о сельской ипотеке.

Кто может претендовать на ее получение? Какие требования предъявляются к заемщикам? На каких условиях предоставляется кредит по сельской ипотеке? Какова максимальная сумма, выданная заемщику? Как поднятие ставки ЦБ скажется на сельской ипотеке? Можно ли по этой ипотечной программе приобрести не готовое жилье, а участок под строительство? На эти и другие вопросы в студии ответят директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов и начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала банка Дарья Гашенко.

Повтор 19 октября в 8.30.

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Свои вопросы, касающиеся сферы недвижимости, читатели могут присылать на редакторскую почту redaktor@pln-pskov.ru. Ведущий программы и его гости дадут развернутые ответы.