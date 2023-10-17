Недвижимость

Аварийный дом в Палкино снесли после вмешательства прокуратуры

Аварийный дом в Палкино снесли после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

На территории Палкино находился расселенный многоквартирный дом, который признан аварийным. На момент проверки демонтаж объекта недвижимости не произвели.

В этой связи прокурор района в адрес главы муниципалитета внес представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам прокурорского вмешательства аварийный дом снесли.