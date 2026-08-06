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ВТБ: Объем выдачи ипотеки в России вырос на 38%

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По оценкам ВТБ, за семь месяцев 2026 года продажи ипотеки в России достигли 2,6* трлн рублей – на 38% больше, чем годом ранее.
По данным банка, во второй месяц лета рынок демонстрирует уверенный рост, несмотря на естественную коррекцию после ажиотажного июня. В июле объем выдач достиг 355 млрд рублей, что ниже июньского пика в 475 млрд рублей.

Изменение ситуации стало ожидаемым следствием высокого спроса в июне, когда заемщики активно оформляли «Семейную» ипотеку, стремясь зафиксировать льготные условия. При этом доля льготных программ в общем объеме выдач с начала года составила 62%, снизившись за месяц на 2 п. п.

ВТБ за семь месяцев года оформил более 41 тысячи сделок на сумму свыше 200 млрд рублей. В июле ключевым драйвером стала рыночная ипотека, которая за месяц отыграла 12 п. п. и достигла доли 52%.

«Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста. Мы видим, как июньский всплеск по госпрограммам плавно перетекает в системный интерес к рыночным инструментам. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, которые понимают: ждать более комфортных условий можно долго, а рефинансирование всегда остается рабочим инструментом. Даже с учетом возможных корректировок государственных программ во втором полугодии, мы прогнозируем итоговый рост рынка – впервые за несколько лет. Драйвером станет именно сбалансированный рыночный сегмент», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По словам Охорзина, сейчас на рынке сложилась уникальная конфигурация: при сохранении двузначной доходности вкладов стоимость кредитов отошла от своих максимумов, что стимулирует отложенный спрос. Заемщики, не готовые откладывать решение жилищного вопроса, все чаще ориентируются на возможность последующего рефинансирования, когда стоимость кредитов начнет снижаться активнее.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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