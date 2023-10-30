Ключи от квартир в новых домах для детей-сирот в Пскове планируют вручить в декабре

Строительная готовность домов для детей в Пскове составляет более 90%. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео совещание опубликовано в Telegram-канале главы региона.
Фото: архив ПЛН
В данный момент в городе реализуется строительство девяти домов для детей сирот.
«Строительная готовность у них достаточно высокая - больше 90%. Осталось установить электрические плиты, закончить немного с благоустройством. Контракт у нас завершался в сентябре. К сожалению, подрядчик не уложился в эти сроки, но сейчас активно нагоняем. Физическая строительная готовность высокая, ремонты во всех квартирах сделаны. В ноябре мы будем готовы вводить в эксплуатацию полноценно. Дома на особом контроле. К декабрю планируем, что люди будут заезжать», - рассказал глава города.
Михаил Ведерников уточнил, есть ли замечания по качеству.
Дом для расселения аварийного жилья закончен, уточнил глава города.
«В ближайшее время уже будем подаваться на заключение в соответствии и вводить в эксплуатацию. В планах до 20 ноября все эти процессы завершить, быстро поставить его на учет, чтобы в декабре начать вручать ключи», - добавил он.