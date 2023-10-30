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Ключи от квартир в новых домах для детей-сирот в Пскове планируют вручить в декабре

31.10.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Строительная готовность домов для детей в Пскове составляет более 90%. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео совещание опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Фото: архив ПЛН

В данный момент в городе реализуется строительство девяти домов для детей сирот.

«Строительная готовность у них достаточно высокая - больше 90%. Осталось установить электрические плиты, закончить немного с благоустройством. Контракт у нас завершался в сентябре. К сожалению, подрядчик не уложился в эти сроки, но сейчас активно нагоняем. Физическая строительная готовность высокая, ремонты во всех квартирах сделаны. В ноябре мы будем готовы вводить в эксплуатацию полноценно. Дома на особом контроле. К декабрю планируем, что люди будут заезжать», - рассказал глава города.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли замечания по качеству.

«Есть, и они устраняются. В этом году помимо этих 45 квартир, мы купили 49 квартир, 10 уже вручили и 39 - в декабре вводится в эксплуатацию дома - собираемся вручать. Также куплены квартиры купили на следующий год. Уже 18 квартир находится в стадии заключения контракта с вводом в следующем году. Лимиты следующего года уже осваиваем. Самое главное - доделать пять девятиквартирников, детскую площадку еще поставить. Проблем не видим, есть задержки по срокам, но мы их будем штрафовать, потому что один раз мы уже продлевали сроки в связи с допобъемами. Второй раз уже мы пошли на это, не пошли.», - продолжил Борис Елкин.

Дом для расселения аварийного жилья закончен, уточнил глава города.

«В ближайшее время уже будем подаваться на заключение в соответствии  и вводить в эксплуатацию. В планах до 20 ноября все эти процессы завершить, быстро поставить его на учет, чтобы в декабре начать вручать ключи», - добавил он.

Теги: #псков #дом
Источник: Псковская Лента Новостей
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