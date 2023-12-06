Недвижимость

Собственников недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году

В 2024 году вступают в силу несколько изменений в области жилищного законодательства, касающихся владельцев недвижимости. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Так, с 1 января начинает действовать закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования)». Он предусматривает повышение размера штрафа за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Сейчас штраф до двух тысяч рублей, с нового года он будет составлять от пяти до 10 тысяч рублей.

Ужесточение предусмотрено и за ненадлежащее исполнение обязанностей специалистами по газовому оборудованию. Закон предусматривает штраф для сотрудника в размере от 25 до 100 тысяч рублей, а для организации — от 200 до 500 тысяч рублей, добавил юрист агентству «Прайм».

«Кроме того, с 2024 года увеличены штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире. Ранее собственник мог отделаться предупреждением или штрафом от двух до трех тысяч рублей. С января штраф составит от пяти до 15 тысяч рублей», — предупреждает Виноградов.

Финансовые санкции ждут москвичей, не узаконивших перепланировку в квартире. Эксперт напомнил, что в январе 2023 года власти столицы продлили сроки легализации перепланировок в многоквартирных домах: до 31 декабря можно без штрафов узаконить уже выполненную перепланировку в квартирах.

Москвичей предупредили о возвращении штрафов за перепланировку с 1 января

Уже с 1 января за такие действия собственников ждет штраф — от двух до 2,5 тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, владельцы помещений, согласно полученному предписанию, обязаны будут узаконить перепланировку или вернуть квартиру в "первоначальное" состояние. Если этого не сделать, Госжилинспекция вправе обратиться в суд и даже выставить недвижимость на торги, говорит юрист.

Также с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов с поставщиков электроэнергии и сетевых организаций за неисполнение обязанности по установке, замене и вводу в эксплуатацию умных счетчиков. Они предусмотрены Федеральным законом от 27 декабря 2018-го, но не применялись в 2022-м и 2023-м годах. С января 2024-го года для должностных лиц штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, а для организаций — от 50 до 100 тысяч рублей.